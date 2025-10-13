मिर्जापुर के किसानों के लिए खुशखबरी, विंध्याचल मंडल में अब 201 केंद्रों पर होगी 3,21,000 टन धान खरीद

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्याचल मंडल में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत धान खरीद एक नवंबर से आरंभ होगी। किसानों की सुविधा के लिए जनपद सोनभद्र में 12 केंद्र बढ़ाए गए हैं। मंडल में अब 201 केंद्रों पर 321000 टन खरीद होगी। जनपद मीरजापुर में 183000, भदोही में 35000 और सोनभद्र में 103000 टन धान की खरीद का लक्ष्य है।



संभागीय खाद्य नियंत्रक आरबी प्रसाद के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मंडल में खाद्य विभाग के 82, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) के 49, उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन (पीसीयू) के 44, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) के 20, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के तीन और मंडी समिति के तीन केंद्र बनाए गए हैं।

सरकार की ओर से धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 69 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष सामान्य धान 2369 रुपये और ग्रेड ए धान का 2389 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष सामान्य धान 2300 रुपये और ग्रेड ए धान 2320 रुपये की दर से खरीद की गई थी।

किसान स्वयं करें आनलाइन पंजीयन किसान खाद्य विभाग के पोर्टल एफसीएस.यूपी.एनआइसी.इन पर घर बैठे स्वयं अथवा जन सुविधा केंद्र सीएससी, साइबर कैफे से आनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र, नया पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, भू अभिलेख खतौनी व जोतबही की छायाप्रति साथ लेकर जाएं। पंजीयन के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या और कागजात लेकर केंद्र पर धान बेंच सकते हैं।