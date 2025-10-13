मिर्जापुर के किसानों के लिए खुशखबरी, विंध्याचल मंडल में अब 201 केंद्रों पर होगी 3,21,000 टन धान खरीद
विंध्याचल मंडल में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। किसानों की सुविधा के लिए सोनभद्र में 12 केंद्र बढ़ाए गए हैं। इस बार मंडल में 201 केंद्रों पर 3,21,000 टन धान खरीदने का लक्ष्य है। सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 69 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। किसान ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पिछले वर्ष मंडल में लक्ष्य से अधिक धान की खरीद हुई थी।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्याचल मंडल में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत धान खरीद एक नवंबर से आरंभ होगी। किसानों की सुविधा के लिए जनपद सोनभद्र में 12 केंद्र बढ़ाए गए हैं। मंडल में अब 201 केंद्रों पर 321000 टन खरीद होगी। जनपद मीरजापुर में 183000, भदोही में 35000 और सोनभद्र में 103000 टन धान की खरीद का लक्ष्य है।
संभागीय खाद्य नियंत्रक आरबी प्रसाद के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मंडल में खाद्य विभाग के 82, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) के 49, उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन (पीसीयू) के 44, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) के 20, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के तीन और मंडी समिति के तीन केंद्र बनाए गए हैं।
सरकार की ओर से धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 69 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष सामान्य धान 2369 रुपये और ग्रेड ए धान का 2389 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष सामान्य धान 2300 रुपये और ग्रेड ए धान 2320 रुपये की दर से खरीद की गई थी।
किसान स्वयं करें आनलाइन पंजीयन
किसान खाद्य विभाग के पोर्टल एफसीएस.यूपी.एनआइसी.इन पर घर बैठे स्वयं अथवा जन सुविधा केंद्र सीएससी, साइबर कैफे से आनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र, नया पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, भू अभिलेख खतौनी व जोतबही की छायाप्रति साथ लेकर जाएं। पंजीयन के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या और कागजात लेकर केंद्र पर धान बेंच सकते हैं।
वर्ष 2024-25 में 50501 किसानों से 328211.78 टन धान खरीद
खरीफ क्रय वर्ष 2024-25 में मंडल में लक्ष्य से अधिक 50501 किसानों से 328211.78 टन धान खरीद हुई थी। वर्ष 2023-24 में 268113.02 टन खरीद हुई थी। जनपद मीरजापुर के 97 केंद्रों पर लक्ष्य 155200 टन के सापेक्ष 30516 किसानों से 187598.82 टन अर्थात 120.88 प्रतिशत खरीद हुई थी। सोनभद्र में 69 केंद्रों पर लक्ष्य 101250 टन के सापेक्ष 15496 किसानों से 117822.48 टन अर्थात 116.37 प्रतिशत खरीद हुई थी। भदोही में 31 केंद्रों पर 3960 किसानों से लक्ष्य 33000 टन के सापेक्ष 19725.47 टन खरीद हुई थी।
