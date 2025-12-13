Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM KUSUM Yojana: सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाकर खेतों की सिंचाई करें किसान, 15 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

    By Amit Kumar Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी! पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर सब्सिडी पाने का मौका है। किसान 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और खे ...और पढ़ें

    Hero Image

    सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाकर खेतों की सिंचाई करें किसान।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पंप अनुदान पर लगवा सकते हैं। इसके लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। किसानों का चयन ई लाटरी के माध्यम से होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उप निदेशक कृषि विकेश पटेल ने बताया कि किसान 15 दिसंबर तक सोलर पंप के टोकन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। मीरजापुर में 767 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है।

    उप निदेशक कृषि ने बताया कि इसमें से दो एचपी एसी-डीसी सरफेस के लिए 17, दो एचपी एसी-डीसी सबमर्सिबल के लिए 74, तीन एचपी डीसी-एसी के लिए 426 सोलर पंप, पांच एचपी के लिए 96, 7.5 एचपी के लिए 58 व 10 एचपी के लिए 96 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    इसके लिए किसानों काे कृषि विभाग के वेबसाइट एग्रीकल्चर.यूपीजीओवी.इन पर पंजीकरण कराना होगा। जीएसटी कम होने के कारण सोलर पंप के दामों में भी कमी आई है।

    दो एचपी डीसी व एसी सरफेस पंप 68686 रुपये की बजाए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 65729 रुपये में ही मिल रहा है। अर्थात 2957 रुपये की भारी कमी हुई, जिसका उपयोग किसान खेती बारी में कर सकेंगे।

    किसान 15 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

    किसान सोलर पंप की बुकिंग पोर्टल पर 15 दिसंबर तक करा सकते हैं। एग्रीकल्चर.यूपीजीओवी.इन पर आनलाइन पंजीकरण होना अनिवार्य है। आनलाइन बुकिंग के समय 5000 रुपये टोकन मनी जमा करना होगा, जिसका कृषक अंश में समायोजन होगा।

    बुकिंग कन्फर्म होने पर किसानों के मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हाेगा। कृषक अंश इंडियन बैंक की किसी भी शाखा अथवा आनलाइन जमा करें। अन्यथा किसान का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा। साथ ही जमा टोकन मनी की धनराशि जब्त हो जाएगी।