यूपी के लोगों को आने वाले बिजली बिल में मिलेगी बंपर छूट, सरकार की इस योजना का उठाएं लाभ

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। दैनिक जागरण के लाेकप्रिय कार्यक्रम प्रश्न पहर में शामिल होने के दौरान बुधवार को विद्युत विभाग विंध्याचल मंडल मीरजापुर के अधीक्षण अभियंता देवेंद्र पचौरिया ने उपभोक्ताओं के सवालों का जवाब देते हुए सुझाव भी दिए। बताया कि शासन ने विद्युत उपभोक्ताओं के आने वाले बिलों में बंपर छूट प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान याेजना लागू की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

याेजना तीन चरण में चलेगी। पहला चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें जो उपभाेक्ता रजिस्ट्रेशन करा लेगा उसको उसके आए हुए बिलों में 100 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। इसके साथ ही उसके मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट प्रदान होगी।

वहीं दूसरे चरण एक जनवरी से 31 जनवरी के बीच रजिस्ट्रेशन कराने पर बिल के ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट व मूलधन में 20 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। जबकि तीसरे चरण एक फरवरी से 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट व मूलधन में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा किश्तों भी बिल जमा करने की सुविधा है ,लेकिन इसमें छूट का लाभ बहुत की कम हो जाएगा?

प्रस्तुत है उनसे बातचीत के अंश् मीरजापुर के विजयशंकर ने कहा कि मेरे यहां सोलर लगा है,लेकिन बिल होल्ड कर दिया जाता है। जिससे बिल अधिक आ रहा है ?

सोलर को बिजली कनेक्शन को जोड़ा जाता है। जिससे सोलर से पैदा होने वाली बिजली आपके यहां खर्च होने वाली बिजली का भार उठाता है। जो बिजली बचती है उसे ट्रांसमिशन को ट्रांसफर करता है। कुछ गड़बड़ी है तो इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों के यहां आकर करें। ठीक हो जाएगा।

माेहनपुर पहाड़ी के राधेश्याम ने बताया कि मेरा निजी नलकूप है। जिसका ट्रांसफार्मर चार महीने से जला अभी तक बदला नहीं गया ?

- 1912 पर आपने शिकायत की होगी तो जरूर ट्रांसफार्मर बदला जाना चाहिए। नहीं बदला गया तो यह लापरवाही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

भावा के लक्ष्मीनारायण ने बताया कि मेरे माेबाईल पर कई बार मैसेज आ रहा कि बिल जमा करें, नहीं तो आपकी बिजली कट जाएगी ?

- स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्रतिदिन का अपडेट मैसेज आता रहता है। चेक करते रहे रुपये खत्म होने पर रिचार्ज करें।

लालगंज के गंभीरापुर के अतुल त्रिपाठी ने बताया कि मेरे यहां जब से स्मार्ट मीटर लगा दिया गया तब से बिल अधिक आ रहा है, कैसे ठीक होगा ?

- स्मार्ट मीटर में अब रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, जितनी खपत होगी उतना बिल आएगा। शिकायत है तो पावर हाउस पर करें जांच की जाएगी

बबुरा बरौंधा के उमेश मिश्रा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद दोगुना बिल आने लगा है। इस समस्या का समाधान करें ?

- स्मार्ट मीटर में जितनी खपत होती है उतना बिल आना है। बहुत अधिक आ रहा है ताे शिकायत करें जांच की जाएगी।

विंध्याचल के नितेश कुमार ने कहा कि मेरे यहां विद्युत कर्मचारी ने सीवर पर स्मार्ट मीटर लगा दिया है जो खराब हो गया है। उसे बदल दिया जाए ?

- उसकी फोटो खींचकर मेरे माेबाइल पर भेज दीजिए। जांच कराकर मीटर बदलवा दिया जाएगा।



राजगढ़ के विजय कुमार ने कहा कि क्षेत्र में रोस्टिंग बहुत अधिक हो रही इसे बंद कराए ?

- शासन से निर्धारित छह घंटे की रोस्टिंग की जाती है। वहीं होती होगी। इसके अलावा कोई कटौती नहीं है।

राजगढ़ के कमलेश पाठक ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो लोगों में भ्रांतियां है उसे दूर करने के लिए विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे है। ?

- लोहिया तालाब के राजन यादव ने कहा कि एक मुश्त समाधान छूट की याेजना कब तक चलेगी ?

- एक दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक चलेगी, जो पहले रजिस्ट्रेशन कराकर एक मुश्त बिजली का बिल जमा करेगा उसे अधिक लाभ मिलेगा।