Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    4000 KM पैदल यात्रा कर नवविवाहित सिंधी जोड़ा पहुंचा मीरजापुर, अहमदाबाद से शुरू हुआ 12 ज्योतिर्लिंगों का सफर

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    अहमदाबाद के नवविवाहित सिंधी जोड़ा नीलेश और सोनिया राजानी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते हुए मीरजापुर पहुंचे। वाराणसी होते हुए आए इस ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। लगभग चार हजार किलोमीटर की पैदलयात्रा कर नवविवाहित सिंधी जोड़ा वाराणसी होते हुए मीरजापुर पहुंचा। इस दौरान उसका नगर के पीलीकोठी में सिंधी समाज के लोगों ने माल्यार्पण व अंगवस्त्रम के साथ स्वागत किया गया।

    गुजरात के अहमदाबाद से एक नवविवाहित जोड़ा निलेश राजानी अपनी पत्नी सोनिया राजानी देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को पैदल यात्रा के लिए निकले है, जो शुक्रवार की शाम मीरजापुर पहुंचे।

    दोनों के शहर आगमन पर सिंधी समाज के मुखिया हरिशंकर मोटवानी ने अपने आवास पीली कोठी पर समाज के लोगों विशाल दास, जगदीश मोटवानी, मदन मोहन मोटवानी, अविरल मोटवानी, डोनी भैया, सागर भैया, रीमा मोटवानी, ज्योति मादवानी, कचन मोटवानी व रेखा दीदी ने माला पहनाकर स्वागत किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैदलयात्रा कर रहे निलेश व सोनिया ने बताया कि बीते माह 25 जुलाई से यह पैदल यात्रा अहमदाबाद से शुरू की है। प्रतिदिन लगभग 50 किमी पैदल चलते है। अभी तक लगभग चार हजार किलोमीटर चल चुके है। तीन ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, देवघर व वाराणसी मे विराजमान बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो चुका हैं।

    दोनों ने बताया पूरी यात्रा में सिंधु एकता मंच के प्रदेश महासचिव ओमप्रकाश ओमी सहयोग कर रहे है। सितंबर 2026 तक 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर यह पैदल यात्रा पूरी होगी पैदल यात्रा कर रहे निलेश व सोनिया ने मीरजापुर सिंधी पंचायत का आभार व्यक्त किया।