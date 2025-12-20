4000 KM पैदल यात्रा कर नवविवाहित सिंधी जोड़ा पहुंचा मीरजापुर, अहमदाबाद से शुरू हुआ 12 ज्योतिर्लिंगों का सफर

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। लगभग चार हजार किलोमीटर की पैदलयात्रा कर नवविवाहित सिंधी जोड़ा वाराणसी होते हुए मीरजापुर पहुंचा। इस दौरान उसका नगर के पीलीकोठी में सिंधी समाज के लोगों ने माल्यार्पण व अंगवस्त्रम के साथ स्वागत किया गया।

गुजरात के अहमदाबाद से एक नवविवाहित जोड़ा निलेश राजानी अपनी पत्नी सोनिया राजानी देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को पैदल यात्रा के लिए निकले है, जो शुक्रवार की शाम मीरजापुर पहुंचे।

दोनों के शहर आगमन पर सिंधी समाज के मुखिया हरिशंकर मोटवानी ने अपने आवास पीली कोठी पर समाज के लोगों विशाल दास, जगदीश मोटवानी, मदन मोहन मोटवानी, अविरल मोटवानी, डोनी भैया, सागर भैया, रीमा मोटवानी, ज्योति मादवानी, कचन मोटवानी व रेखा दीदी ने माला पहनाकर स्वागत किया।