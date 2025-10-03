Language
    मीरजापुर में पक रही थी मछली, साथी नहीं लाया रोटी, शराब के नशे में दोस्‍त को मार डाला

    By Gurupreet Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:20 PM (IST)

    चुनार में शराब पीने के दौरान हुए आपसी विवाद में गोपी साहनी नामक एक व्यक्ति ने अपने साथी बुल्लू साहनी की पत्थर से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी गोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में गोपी ने बताया कि पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था।

    सिर पर पत्थर से प्रहार कर दिया, जिससे दोस्‍त की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार कोतवाली क्षेत्र के रायपुरिया गांव में शराब पीने और मछली बनाने के दौरान कहासुनी में पत्थर से हमला कर साथी की हत्या करने वाले आरोपित को पुलिस ने घटना वाली रात गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। रायपुरिया गांव में बुधवार रात हुई इस घटना से पूरे गांव दहल गया था।

    मृतक बुल्लू साहनी के घर पर विजयादशमी की खुशियां मातम में बदल गईं और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक के घर पर अभी भी मातम पसरा हुआ है। शराब पीने दौरान पैसे को लेकर कहासुनी विवाद में बदल गई और आरोपित गोपी ने मृतक बुल्लू साहनी के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई थी।

    सीओ मंजरी राव ने बताया कि वारदात के कुछ ही समय बाद लोकेशन के आधार पर आरोपित गोपी साहनी को चुनार नगर आटो स्टैंड से कोतवाल विजय शंकर सिंह व एसआई नरेंद्र यादव ने पकड़ लिया गया था। आरोपित के कपड़े और गमछे पर लगे खून के धब्बे के बारे में आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह मृतक के सिर से जो खून निकला था उसी के धब्बे हैं। गुरुवार को पुलिस ने पूछताछ पूरी करने के बाद उसे चालान भेज दिया।

    पुलिस की पूछताछ में गोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया और वारदात की पूरी कहानी बताई। जिसमें पैसे के लेनदेन का विवाद मुख्य कारण बना। उसने बताया कि वह वाराणसी के धौरहरा गांव का रहने वाला है और करीब दो दशक से रायपुरिया में रह रहा था। गांव में रहते हुए वह और बुल्लू लंबे समय से बांधों पर ठेकेदार के लिए मछली पकड़ने का काम करते थे।

    इसी बीच बुधवार को रात में दोनों साथ बैठे थे और शराब पीते हुए मछली बना रहे थे। बुल्लू ने उससे मछली बनाने को कहा था और खुद रोटी लेकर आने की बात कही थी, लेकिन बुल्लू रोटी लेकर नहीं पहुंचा। शराब के नशे में दोनों में पैसे को लेकर कुछ कहासुनी शुरू हो गई और बुल्लू ने गोपी को झापड़ भी मार दिया। जिसके बाद गोपी ने गुस्से में बुल्लू को पहले धक्का देकर गिरा दिया और फिर सिर पर पत्थर से प्रहार कर दिया।

    गोपी ने पुलिस को बताया कि बुल्लू की कद-काठी मजबूत थी, उसे डर था कि यदि जीवित छोड़ दिया तो बाद में वह भारी पड़ सकता है। इसके बाद मृतक को घसीटकर थोड़ी दूर खेत तक ले गया और वहां भी पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी।

    आरोपित ने यह भी बताया कि दो अक्‍टूबर को दोनों को बांध पर मछली पकड़ने जाना था, जिसके लिए बुल्लू ने सात आठ सौ रूपए भी दिए थे। शराब पीते समय आपसी तकरार इतनी बढ़ गई कि मामूली कहासुनी हत्या तक पहुंच गई। कोतवाल विजय शंकर सिंह ने बताया कि आरोपित मृतक बुल्लू के साथ ही मछली पकड़ने का काम करता था।