मिशन शक्ति 5.0 में रिमझिम बनीं एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारी, मझवाँ पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया

मीरजापुर ज‍िले में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत रिमझिम को एक दिन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी मझवाँ बनाया गया। कछवां की छात्रा रिमझिम ने कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया और लंबित कार्यों की समीक्षा की। कार्यालय के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें बीईओ के दायित्वों की जानकारी दी।

जागरण संवाददाता मझवा (मीरजापुर)। मिशन शक्ति 5.0 के तहत मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी मझवाँ का पद एक दिन के लिए कछवां के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय की छात्रा रिमझिम को सौंपा गया। रिमझिम ने सुबह 11 बजे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मझवाँ पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अवसर पर कार्यालय सहायक मनीष दुबे और सहायक लेखाकार विनोद कुमार यादव ने रिमझिम का स्वागत करते हुए उन्हें बुके, डायरी और पेन भेंट किए। इसके साथ ही, रिमझिम को बी ई ओ पद से संबंधित दायित्वों और कर्तव्यों की जानकारी भी दी गई।

एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारी बनी रिमझिम ने सभी पटल पर लंबित कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने डीबीटी, आयरन गोली वितरण, इंस्पायर अवार्ड, निपुण भारत, और राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा ड्रॉप बॉक्स से संबंधित कार्यों की गहन समीक्षा की। रिमझिम ने कार्यालय परिसर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए एक पेड़ मां के नाम के कार्यों की भी समीक्षा की।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। रिमझिम के इस कार्यकाल में बी ई ओ कार्यालय के समस्त कर्मचारी, जैसे मनीष दुबे, विनोद यादव, सूर्यकांत, शैलेश कुमार आदि उपस्थित रहे।

इस प्रकार, रिमझिम ने अपने एक दिवसीय कार्यकाल में न केवल कार्यालय का निरीक्षण किया, बल्कि विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। यह पहल न केवल छात्रों को प्रशासनिक कार्यों के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है, बल्कि उन्हें नेतृत्व कौशल विकसित करने का भी अवसर प्रदान करती है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत इस प्रकार की गतिविधियाँ छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती हैं। रिमझिम का यह अनुभव न केवल उनके लिए, बल्कि अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणादायक है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से छात्रों में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है, जो भविष्य में उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।