    प्रयागराज से लापता छात्र की मीरजापुर में मिली लाश, UP के इस शहर का था निवासी

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:11 PM (IST)

    प्रयागराज से लापता छात्र का शव मीरजापुर में गंगा नदी में मिला। वह प्रयागराज का ही रहने वाला था। शव मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। छात्र के लापता होने से परिजन सदमे में थे, शव मिलने के बाद उनका रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। प्रयागराज के कीटगंज से नौ दिन पूर्व 15 अक्टूबर को लापता हुए छात्र का शव बुधवार को मीरजापुर के पड़री क्षेत्र स्थित सरैया कमरघाट गांव स्थित गंगा में उतराया मिला। उसकी शिनाख्त गुरुवार को बलिया के थाना नवानगर क्षेत्र के मझवरिया गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार कनौजिया के पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई।

    सूचना पर पहुंचे स्वजन ने बताया कि राकेश की हत्या कर शव गंगा में फेंक दिया गया था, जिससे वह यहां तक बहकर चला आया है। पड़री पुलिस शव को कब्जे में लेकर प्रयागराज के कीटगंज थाने की पुलिस को सूचना देते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    उतराया हुआ मिला शव

    सरैया कमरघटा गांव के सामने बुधवार की शाम छह बजे गंगा में एक अज्ञात व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव उतराया हुआ मिला था। पड़री थाने के हल्का प्रभारी विजय शंकर यादव ने मौके पर पहुंचकर शव को गंगा से बाहर निकालकर आसपास के लोगों से उसकी शिनाख्त कराई, लेकिन किसी ने पहचान नहीं की। इसके बाद शव को पहचान के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। शव की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह आठ-दस दिन पुराना है। शव काफी खराब हो चुका था। शरीर पर काले कलर के लोअर की जेब से मोबाइल फोन बरामद हुआ।

    पुलिस ने मोबाइल से सिम निकालकर गुरुवार को उसमें मिले नंबर पर फोन किया तो उसके पिता जितेंद्र कुमार ने उठाया। इसके बाद उसकी पहचान बताई गई। पड़री थाने पहुंचे पिता जितेंद्र कुमार कनौजिया ने बताया कि राकेश कुमार उनका इकलौता बेटा था। वह प्रयागराज के कीटगंज नई बस्ती में रहकर बीएससी की पढ़ाई व तैयारी कर रहा था।

    वीडियो कॉल से की थी बात

     

    15 अक्टूबर को वीडियो कालिंग द्वारा अपनी मम्मी से बात किया था। उसके बाद पुनः सात बजे जब मैंने बात करने के लिए फोन मिलाया तो मोबाइल फोन स्विच आफ बताने लगा। 16 अक्टूबर को उसके रूम पार्टनर छात्र ने घर पर फोन कर उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वह घर नहीं पहुंचा है। खोजबीन के बाद भी राकेश नहीं मिला तो 17 अक्टूबर को प्रयागराज के कीटगंज थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

    पिता ने बताया कि बेटे की हत्या की जांच कर घटना का राजफाश किया जाए। इस संबंध में पड़री प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि लापता छात्र राकेश की गुमशुदगी का मामला प्रयागराज के कीटगंज थाने में दर्ज है। यहां शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना प्रयागराज पुलिस को दे दी गई है।