यूपी के इस जिले में 16 करोड़ से होगा सड़क चौड़ीकरण, किसानों की भूमि अधिग्रहण का काम शुरू

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मीरजापुर -वाराणसी को जोड़ने वाला भटौली -कछवा मार्ग जल्द ही चौड़ी की जाएगी। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। 16 करोड़ 35 लाख 40 हजार रुपये की लागत से इस मार्ग को चौड़ी किया जाना है।

देहात कोतवाली के जिवती गांव से लेकर कछवां तक लगभग चार मीटर सड़क चौड़ी की जाएगी। यह मार्ग वर्तमान में सिंगल है जिसकी चौड़ाई लगभग तीन मीटर है। एक लेन सड़क होने के कारण इसपर अधिक वाहनों के आने जाने से जाम की स्थिति बनी रहती है। मीरजापुर से वाराणसी जाने के लिए यह सबसे बेहतर मार्ग है।

इससे मीरजापुर- वाराणसी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। जबकि मीरजापुर -औराई मार्ग से वाराणसी जाने पर लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। भटौली -कछवां मार्ग के बन जाने से 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।

इसके बनने से मीरजापुर, वाराणसी व अन्य जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा। विभागीय अधिकारियाें का कहना है कि जिवती से कछवां तक चौड़ी होने वाली मार्ग का निर्माण शुरू हाे गया है। इसमें भटौली से कछवां तक चौड़ीकरण का काम शुरू है। इस तरफ भी काम चल रहा है।