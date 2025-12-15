Language
    यूपी के इस जिले में 16 करोड़ से होगा सड़क चौड़ीकरण, किसानों की भूमि अधिग्रहण का काम शुरू

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    मीरजापुर-वाराणसी को जोड़ने वाला भटौली-कछवां मार्ग 16 करोड़ 35 लाख 40 हजार रुपये की लागत से चौड़ा किया जाएगा। देहात कोतवाली के जिवती गांव से कछवां तक ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मीरजापुर -वाराणसी को जोड़ने वाला भटौली -कछवा मार्ग जल्द ही चौड़ी की जाएगी। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। 16 करोड़ 35 लाख 40 हजार रुपये की लागत से इस मार्ग को चौड़ी किया जाना है।

    देहात कोतवाली के जिवती गांव से लेकर कछवां तक लगभग चार मीटर सड़क चौड़ी की जाएगी। यह मार्ग वर्तमान में सिंगल है जिसकी चौड़ाई लगभग तीन मीटर है। एक लेन सड़क होने के कारण इसपर अधिक वाहनों के आने जाने से जाम की स्थिति बनी रहती है। मीरजापुर से वाराणसी जाने के लिए यह सबसे बेहतर मार्ग है।

    इससे मीरजापुर- वाराणसी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। जबकि मीरजापुर -औराई मार्ग से वाराणसी जाने पर लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। भटौली -कछवां मार्ग के बन जाने से 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।

    इसके बनने से मीरजापुर, वाराणसी व अन्य जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा। विभागीय अधिकारियाें का कहना है कि जिवती से कछवां तक चौड़ी होने वाली मार्ग का निर्माण शुरू हाे गया है। इसमें भटौली से कछवां तक चौड़ीकरण का काम शुरू है। इस तरफ भी काम चल रहा है।

    जिवती के पास पुल बन रहा

    • जिवती से कछवां तक सात मीटर सड़क बननी है।इसमें जिवती के पास एक पुल भी बनाया जा रहा है।
    • जिवती से भटौली तक सड़क चौड़ीकरण का एक भाग बचा हुआ है दूसरा भाग का काम चल रहा।
    • भटौली से कछवां तक सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा है। अब भटौती से जिवती तक सड़क को चौड़ी किया जाना है। इसके लिए किसानों की भूमि लेनी है। जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जौसरा गांव चकबंदी के दायरे में आने के कारण वहां का मामला लटका हुआ है।