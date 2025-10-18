मीरजापुर में पिकअप की टक्कर में दो भाइयों की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार कोतवाली क्षेत्र के सीखड़ स्थित चुनार घाट-कछवां मार्ग पर मगरहां गांव के पास शुक्रवार की देररात पिकअप की टक्कर से बाइक सवार छोटे भाई की मौके पर मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

कछवां थाना क्षेत्र के पसियाही गांव निवासी खुर्शीद के पुत्र 35 वर्षीय अब्दुल रहमान व 24 वर्षीय इंतजार खानपुर में बाइक सर्विसिंग की दुकान चलाते थे। दोनों भाई रात में दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। मगरहां के पास सामने से आ रहे पिकअप की जोरदार टक्कर में इंतजार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अब्दुल रहमान गंभीर रूप से घायल हो गया।