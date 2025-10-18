मीरजापुर में पिकअप की टक्कर में दो भाइयों की दर्दनाक मौत
उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में एक दर्दनाक हादसे में पिकअप ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो भाइयों की जान चली गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पिकअप ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार कोतवाली क्षेत्र के सीखड़ स्थित चुनार घाट-कछवां मार्ग पर मगरहां गांव के पास शुक्रवार की देररात पिकअप की टक्कर से बाइक सवार छोटे भाई की मौके पर मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।
कछवां थाना क्षेत्र के पसियाही गांव निवासी खुर्शीद के पुत्र 35 वर्षीय अब्दुल रहमान व 24 वर्षीय इंतजार खानपुर में बाइक सर्विसिंग की दुकान चलाते थे। दोनों भाई रात में दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। मगरहां के पास सामने से आ रहे पिकअप की जोरदार टक्कर में इंतजार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अब्दुल रहमान गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार ले गई, जहां से हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान अब्दुल रहमान ने भी दम तोड़ दिया। सूचना पर इंस्पेक्टर क्राइम सत्येंद्र यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई पूरी की।
