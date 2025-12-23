Language
    मीरजापुर-रीवा रेल लाइन का जल्द तैयार होगा डीपीआर, सांसद जनार्दन मिश्रा ने दी जानकारी

    By Rakesh Kumar Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    मिर्जापुर-रीवा रेल लाइन का डीपीआर जल्द तैयार होगा। सांसद जनार्दन मिश्रा ने इस बारे में जानकारी दी है। यह रेल लाइन मिर्जापुर और रीवा के बीच कनेक्टिविटी ...और पढ़ें

    मीरजापुर रीवा रेल लाइन के लिए दिल्ली में रेल मंत्री को ज्ञापन देते रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा।

    जागरण संवाददाता, लालगंज (मीरजापुर)। रीवा से मीरजापुर रेल लाइन को लेकर रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने विगत दिन रेल मंत्री से अश्वनी वैष्णव से मिलकर ड्राइंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिसकी खबर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। इस खबर के बारे में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पुष्टि की है।

    रेल मंत्री से मिले रीवा के सांसद ने उन्हें बताया कि रीवा मीरजापुर नई रेलवे लाइन का सर्वे विगत दस वर्ष पहले पूर्ण होने के बाद बजट से संबंधित फाइल फाइनेंस विभाग में भेजी गई थी, लेकिन अभी तक रेलवे लाइन के लिए बजट नहीं मिल सका जिससे आगे कार्य अवरुद्ध है।

    इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपीआर के लिए सहमति दे दी है। इस दौरान सांसद ने रेल मंत्री से कहा कि रीवा मीरजापुर रेल मार्ग बनने से विंध्य से सीधे विंध्याचल मीरजापुर से जुड़ाव हो जाएगा।

    रीवा से बड़ी संख्या में लोगों का मीरजापुर वाराणसी से आना जाना रहता है। लेकिन विंध्य क्षेत्र रीवा से मीरजापुर के लिए कोई रेल‌ लाइन नहीं है। रेल लाइन होने से रीवा, मऊगंज व हनुमना से लोगों को मीरजापुर विंध्याचल वाराणसी आने जाने में सुविधा मिलने लगेगी।

    रीवा सांसद ने रेलमंत्री को अवगत कराया कि वाराणसी मीरजापुर के लिए रीवा से रेल‌ लाइन न होने से लोगों को सतना से गुजरने वाली वाराणसी पटना कोलकाता आदि को जाने वाली ट्रेनों में भीड़ होने के कारण विंध्यवासियों को जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में वह खड़े होकर जनरल में यात्रा करते है। इसलिए रीवा से मीरजापुर रेल‌ लाइन के लिए डीपीआर तैयार किया जाना आवश्यक है।

    इस संबंध में मंगलवार को दूरभाष पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने रेल‌ मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से बताया की रेल मंत्री ने डीपीआर के लिए स्वीकृति दे दी है उन्होंने बताया कि रीवा मीरजापुर विंध्याचल सीधी लाइन है।