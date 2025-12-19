Language
    Road Widening in UP: मीरजापुर से मड़िहान तक 27 KM तक सड़क का होगा चौड़ीकरण, शासन ने जारी क‍िया बजट

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:43 PM (IST)

    मीरजापुर-लुंबिनी दुद्धी मार्ग का जल्द ही चौड़ीकरण होगा। इसके लिए शासन ने 24 करोड़, 53 लाख, 64 हजार रुपये बजट जारी कर दिया है। जल्द ही इसका टेंडर कराकर ...और पढ़ें

    जागरण संवादाता, मीरजापुर। मीरजापुर-लुंबिनी दुद्धी मार्ग का जल्द ही चौड़ीकरण होगा। इसके लिए शासन ने 24 करोड़, 53 लाख, 64 हजार रुपये बजट जारी कर दिया है। जल्द ही इसका टेंडर कराकर विभाग सड़क निर्माण का कार्य शुरू कराएगा। मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल के प्रयास से सड़क चौड़ीकरण के लिए सफलता मिली है।

    मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड से मीरजापुर-सोनभद्र मार्ग की जर्जर स्थिति को देखते हुए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने का निर्देश दिया था। जिसके बाद विभाग की ओर से मीरजापुर-लुंबिनी दुद्धी मार्ग का 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन काे सितंबर 2025 में भेजा था।

    इसकी जानकारी होने पर मड़िहान विधायक ने मुख्यमंत्री से मिलकर इसके चौड़ीकरण के लिए बजट जारी करने की मांग की। जिसके बाद सीएम ने इसपर मंजूरी प्रदान करते हुए बजट जारी करने का निर्देश अधिकारियाें को दिया। शासन ने सड़क निर्माण के लिए 70 करोड़ दस लाख 41 हजार रुपये मंजूर किए। यह सड़क चार मीटर चाैड़ी की जाएगी। सड़क का निर्माण कराने के लिए इसका टेंडर कराया जाएगा। टेंडर की प्रकिया पूरी होने के बाद इसपर कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।



    तीन मीटर होगी चौड़ी

     

    मीरजापुर-सोनभद्र वर्तमान में सात मीटर चौड़ी है। इस मार्ग काे तीन मीटर और चाैड़ी की जाएगी। जिसके बाद यह सड़क तीन लेन की हो जाएगी। वर्तमान में यह सड़क दो लेन की है।




    मीरजापुर-लुंबिनी दुद्धी मार्ग (मीरजापुर-सोनभद्र मार्ग) काफी दिनों से खराब चल रही थी। इसको देखते हुए इसका चौड़ीकरण कराने का निर्णय लिया गया। विभाग से इसका प्रस्ताव बनवाकर शासन में भेजवाया गया था। जिसपर मंजूरी दिलाई गई है। जल्द ही इस मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा।- रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक मड़िहान।