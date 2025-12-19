जागरण संवादाता, मीरजापुर। मीरजापुर-लुंबिनी दुद्धी मार्ग का जल्द ही चौड़ीकरण होगा। इसके लिए शासन ने 24 करोड़, 53 लाख, 64 हजार रुपये बजट जारी कर दिया है। जल्द ही इसका टेंडर कराकर विभाग सड़क निर्माण का कार्य शुरू कराएगा। मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल के प्रयास से सड़क चौड़ीकरण के लिए सफलता मिली है।

मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड से मीरजापुर-सोनभद्र मार्ग की जर्जर स्थिति को देखते हुए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने का निर्देश दिया था। जिसके बाद विभाग की ओर से मीरजापुर-लुंबिनी दुद्धी मार्ग का 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन काे सितंबर 2025 में भेजा था।

इसकी जानकारी होने पर मड़िहान विधायक ने मुख्यमंत्री से मिलकर इसके चौड़ीकरण के लिए बजट जारी करने की मांग की। जिसके बाद सीएम ने इसपर मंजूरी प्रदान करते हुए बजट जारी करने का निर्देश अधिकारियाें को दिया। शासन ने सड़क निर्माण के लिए 70 करोड़ दस लाख 41 हजार रुपये मंजूर किए। यह सड़क चार मीटर चाैड़ी की जाएगी। सड़क का निर्माण कराने के लिए इसका टेंडर कराया जाएगा। टेंडर की प्रकिया पूरी होने के बाद इसपर कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।