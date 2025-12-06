Language
    मीरजापुर में रात 11 बजे घर में घुसकर 17 वर्षीय किशोरी का गला रेता, चार हिरासत में

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:10 AM (IST)

    मीरजापुर में एक युवक ने 17 वर्षीय किशोरी के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर लोगों ने उसे अस्पत ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। युवक ने शुक्रवार रात 11 बजे 17 वर्षीय एक किशोरी के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर उसका गला रेत दिया, साथ ही हाथ भी जख्मी कर दिया। शोर मचने पर आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर गंभीर रूप से घायल किशोरी को मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया।

    जानकारी पर एएसपी सिटी नितेश सिंह, कटरा कोतवाल बैद्यनाथ सिंह पहुंचे। कोतवाल ने बताया कि कुरैश नगर मोहल्ले का रहने वाला अब्दुल उर्फ सैफ एक किशोरी से एकतरफा प्यार करता था। उससे बातचीत करने का दबाव बना रहा था। उसके इन्कार करने पर रात में घर में घुस गया और बात करने का प्रयास किया। मना करने पर धारदार हथियार से हमला कर गला रेत दिया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है।