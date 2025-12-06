मीरजापुर में रात 11 बजे घर में घुसकर 17 वर्षीय किशोरी का गला रेता, चार हिरासत में

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। युवक ने शुक्रवार रात 11 बजे 17 वर्षीय एक किशोरी के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर उसका गला रेत दिया, साथ ही हाथ भी जख्मी कर दिया। शोर मचने पर आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर गंभीर रूप से घायल किशोरी को मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया।

जानकारी पर एएसपी सिटी नितेश सिंह, कटरा कोतवाल बैद्यनाथ सिंह पहुंचे। कोतवाल ने बताया कि कुरैश नगर मोहल्ले का रहने वाला अब्दुल उर्फ सैफ एक किशोरी से एकतरफा प्यार करता था। उससे बातचीत करने का दबाव बना रहा था। उसके इन्कार करने पर रात में घर में घुस गया और बात करने का प्रयास किया। मना करने पर धारदार हथियार से हमला कर गला रेत दिया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया है।