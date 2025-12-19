Language
    Mirzapur Weather Update: घने कोहरे और तेज पछुआ हवा से बढ़ी गलन, दिनभर नहीं निकली धूप

    By Gurupreet Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:11 PM (IST)

    मिर्ज़ापुर में घने कोहरे और तेज़ पछुआ हवा के चलते गलन बढ़ गई है। पूरे दिन धूप नहीं निकली, जिससे ठंड का प्रकोप जारी है। नगर पालिका परिषद चुनार की ओर से ...और पढ़ें

    चुनार के स्टेशन रोड स्थित पॉटरी सेंटर के पास अलाव जलाकर आग सेकते लोग

    जागरण संवाददाता, (मीरजापुर)। चुनार क्षेत्र में गुरुवार को भगवान भास्कर पूरे दिन दर्शन नहीं दे सके। लगातार चल रही तेज पछुआ हवाओं के कारण गलन और ठंड का प्रकोप और बढ़ गया। सुबह की शुरुआत घने कोहरे और कंपकंपाती ठंड के साथ हुई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा।

    दिनभर धूप नहीं निकलने से तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो सकी। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई। कोहरे के कारण सुबह दृश्यता काफी कम रही, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

    दिनभर ठंड और गलन से लोग बेहाल नजर आए। सार्वजनिक स्थलों पर ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव के आसपास जमे रहे। कई स्थानों पर नपा द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई थी तो कई जगह लोगों ने अपने संसाधनों से अलाव जलवाकर ठंड से बचने की जुगत लगा रखी थी।

    सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी हीटर के सहारे ठंड भगाते दिखे। कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और हाथ-पांव ठिठुरने से रोजमर्रा के कामकाज में भी दिक्कत हो रही है।

    अधिशासी अधिकारी विजय कुमार यादव ने बताया कि नगर पालिका परिषद चुनार की ओर से ठंड से राहत के लिए नगर क्षेत्र के 39 स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों के लिए बालूघाट पर एक अस्थायी रैन बसेरा भी बनवाया गया है, ताकि ठंड के मौसम में लोगों को राहत मिल सके।

