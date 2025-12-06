Language
    मिर्जापुर में 3,53,690 मतदाताओं के कट सकते हैं नाम, बिना देरी करे जमा कर दें फॉर्म

    By Amit Kumar Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:35 PM (IST)

    मीरजापुर में लगभग 3,53,690 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक एसआईआर फार्म जमा नहीं किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद में लगभग 3,53,690 मतदाताओं का नाम सूची से कट सकता है, कारण इन मतदाताओं ने अभी तक गणना पत्रक भरकर नहीं दिया है।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदाता अविलंब एसआइआर फार्म भरकर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा कर दें। वहीं राजनीतिक दल के पदाधिकारी भी बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करते हुए एसआइआर फार्म भरवाने में सहयोग करें। राजनीतिक दल के बीएलए मतदाता सूची को देखकर करके संशोधन भी करा सकते हैं।

    जनपद में 2143 बूथों पर 19,10,300 मतदाता हैं। इसमें से अबतक 15,47,387 अर्थात 81 प्रतिशत मतदाताओं का एसआइआर फार्म डिजिटाइज्ड कराया जा चुका है। वहीं लगभग 3,53,690 अर्थात लगभग 18.50 प्रतिशत लोगों ने अभी तक एसआइआर फार्म जमा नहीं किया है।

    निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा मीरजापुर 396 व मझवां 397 में एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने बीएलओ व बीएलए की बूथ स्तरीय बैठक किया। सिटी ब्लाक के भिस्खुरी, बरकछा कला में बैठक में कहा कि राजनीतिक दल के पदाधिकारी अधिक से अधिक लोगों का एसआइआर फार्म भरवाएं।

    अन्यथा सूची से नाम कट सकता है। नगर पालिका परिषद मीरजापुर के घंटाघर में खंड शिक्षा अधिकारी रवींद्र शुक्ला की अध्यक्षता में बूथ संख्या 271 से 346 के मध्य बीएलओ व बीएलए की मीटिंग हुई। मतदाता अपनी त्रुटियों का संशोधन 11 दिसंबर तक करा सकते हैं।

    घंटाघर, नगर पालिका कार्यालय, माता भीख इंटर कालेज के बीएलओ व बीएलए की बैठक हुई। सुपरवाइजर अवनीश कुमार पटेल, चंद्रशेखर सिंह, बबलू विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा, आशीष कुमार, फैजल अहमद, किंतू बाबू रहे।

    एसआइआर के लिए आज खुले रहेंगे सभी विद्यालय

    निर्वाचक नामावलियाें के विशेष सघन पुनरीक्षण एसआइआर के लिए जनपद में विद्यालय सात दिसंबर रविवार को खुले रहेंगे। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदेय स्थल वाले सभी सरकारी, मान्यता प्राप्त, औद्योगिक संस्थान, राजकीय पालीटेक्निक, महाविद्यालय व निजी स्कूल खुले रहेंगे। अधिकारी व कर्मचारी क्षेत्र में रहकर कार्य कराएंगे।