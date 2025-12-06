मिर्जापुर में 3,53,690 मतदाताओं के कट सकते हैं नाम, बिना देरी करे जमा कर दें फॉर्म

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद में लगभग 3,53,690 मतदाताओं का नाम सूची से कट सकता है, कारण इन मतदाताओं ने अभी तक गणना पत्रक भरकर नहीं दिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदाता अविलंब एसआइआर फार्म भरकर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा कर दें। वहीं राजनीतिक दल के पदाधिकारी भी बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करते हुए एसआइआर फार्म भरवाने में सहयोग करें। राजनीतिक दल के बीएलए मतदाता सूची को देखकर करके संशोधन भी करा सकते हैं।

जनपद में 2143 बूथों पर 19,10,300 मतदाता हैं। इसमें से अबतक 15,47,387 अर्थात 81 प्रतिशत मतदाताओं का एसआइआर फार्म डिजिटाइज्ड कराया जा चुका है। वहीं लगभग 3,53,690 अर्थात लगभग 18.50 प्रतिशत लोगों ने अभी तक एसआइआर फार्म जमा नहीं किया है।

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा मीरजापुर 396 व मझवां 397 में एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने बीएलओ व बीएलए की बूथ स्तरीय बैठक किया। सिटी ब्लाक के भिस्खुरी, बरकछा कला में बैठक में कहा कि राजनीतिक दल के पदाधिकारी अधिक से अधिक लोगों का एसआइआर फार्म भरवाएं।

अन्यथा सूची से नाम कट सकता है। नगर पालिका परिषद मीरजापुर के घंटाघर में खंड शिक्षा अधिकारी रवींद्र शुक्ला की अध्यक्षता में बूथ संख्या 271 से 346 के मध्य बीएलओ व बीएलए की मीटिंग हुई। मतदाता अपनी त्रुटियों का संशोधन 11 दिसंबर तक करा सकते हैं।