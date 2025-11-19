जागरण संवाददाता, पड़री (मीरजापुर)। पड़री बाजार स्थित एक परचून/जनरल स्टोर में बीती रात चोरी की घटना से बाजार के व्यापारी नाराज हैं। अंडरव‍ियर पहने चारे द्वारा चोरी करने की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

जानकारी के अनुसार, पड़री निवासी राजेंद्र अग्रहरी की जनरल स्टोर की दुकान है। उन्होंने बीती रात करीब नौ बजे दुकान बंद की थी। सुबह उनके पुत्र बृजेश जब बच्चों को लेकर पास स्थित श्री ज्ञानानंद इंटर कॉलेज के मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे थे, तभी उन्होंने दुकान का दरवाजा खुला देखा।

शक होने पर दुकान पर पहुंचने के बाद सामने का ताला टूटा मिला। अंदर रखे कैश बॉक्स से करीब दो हजार रुपये के सिक्के और कुछ नोट चोरी हो गए थे। इसके बाद बृजेश ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें एक अंडरव‍ियर और मास्‍क में युवक चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहा था।