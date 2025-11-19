Language
    मीरजापुर में अंडरव‍ियर वाला चोर हुआ वायरल, आप पहचानते हैं इसको?

    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:46 PM (IST)
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:46 PM (IST)

    मीरजापुर के पड़री बाजार में एक जनरल स्टोर में चोरी हुई। चोर अंडरवियर पहने सीसीटीवी में कैद हुआ। दुकान मालिक राजेंद्र अग्रहरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।

    अंडरव‍ियर पहने चारे द्वारा चोरी करने की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

    जागरण संवाददाता, पड़री (मीरजापुर)। पड़री बाजार स्थित एक परचून/जनरल स्टोर में बीती रात चोरी की घटना से बाजार के व्यापारी नाराज हैं। अंडरव‍ियर पहने चारे द्वारा चोरी करने की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

    जानकारी के अनुसार, पड़री निवासी राजेंद्र अग्रहरी की जनरल स्टोर की दुकान है। उन्होंने बीती रात करीब नौ बजे दुकान बंद की थी। सुबह उनके पुत्र बृजेश जब बच्चों को लेकर पास स्थित श्री ज्ञानानंद इंटर कॉलेज के मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे थे, तभी उन्होंने दुकान का दरवाजा खुला देखा।

    शक होने पर दुकान पर पहुंचने के बाद सामने का ताला टूटा मिला। अंदर रखे कैश बॉक्स से करीब दो हजार रुपये के सिक्के और कुछ नोट चोरी हो गए थे। इसके बाद बृजेश ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें एक अंडरव‍ियर और मास्‍क में युवक चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहा था।

    उन्होंने यह जानकारी तुरंत अपने पिता राजेंद्र अग्रहरि को दी, जिन्होंने थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई। सूचना देने के लगभग डेढ़ घंटे बाद हल्के के उपनिरीक्षक मौके पर पहुंचे।

    प्रारंभिक दौर में उन्होंने घटना को टालने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उन्होंने वीडियो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चोर की तलाश शुरू कर दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही चोर की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया जाएगा।