मीरजापुर में छह महिलाओं के ट्रेन से कटकर मौत के बाद संवेदनाओं का दौर, सीएम और सांसद ने दी प्रतिक्रिया
मीरजापुर में एक दुखद घटना में छह महिलाओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रशासन को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से छह महिलाओं के कटकर मरने के बाद संवेदनाओं का दौर जारी है। हादसे के बाद जहां प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं वहीं सीएम और सांसद ने भी हादसे के बाद प्रतिक्रिया दी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री ने जनपद मीरजापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश देने के साथ ही घायलों के समुचित उपचार के निर्देश देते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
सांसद अनुप्रिया पटेल ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि - "आज संसदीय क्षेत्र मीरजापुर के चुनार रेलवे स्टेशन की हृदय विदारक घटना से मन बहुत व्यथित है। जिले के अधिकारीगण को तत्काल घटना स्थल पर पहुँचकर राहत कार्य में तेजी लाने तथा घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देशित किया है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएँ शोक संतृप्त परिजनों के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें।"
