जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार रेलवे स्‍टेशन पर ट्रेन से छह मह‍िलाओं के कटकर मरने के बाद संवेदनाओं का दौर जारी है। हादसे के बाद जहां प्रशासन‍िक अध‍िकारी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं वहीं सीएम और सांसद ने भी हादसे के बाद प्रत‍िक्र‍िया दी है।

मुख्‍यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री ने जनपद मीरजापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश द‍िए हैं। सीएम योगी ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश देने के साथ ही घायलों के समुचित उपचार के निर्देश देते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।