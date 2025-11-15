यूपी के इस जिले में दो पर्यटन स्थलों का होगा कायाकल्प, शासन से एक करोड़ 34 लाख का बजट जारी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जिले के आधा दर्जन पर्यटन स्थलों में विंढमफाल का 34 लाख तो बाबा सिद्धनाथ की दरी का एक करोड़ से सुंदरीकरण कराने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। प्रभागीय वनाधिकारी राकेश कुमार ने शनिवार को दोपहर बाबा सिद्धनाथ की दरी का निरीक्षण किया। दुर्व्यवस्था को देखकर चिंता जताई।

बताया कि फाल पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़क भी बदहाल स्थिति में है। इस दौरान फाल के पास ग्रामीण दुकानदारों द्वारा पान, गुटखा, सिगरेट बिक्री पर रोक लगाने के साथ वाहन स्टैंड के पीछे दुकान लगाने की हिदायत दी। बाबा सिद्धनाथ के मंदिर में जाकर मत्था भी टेका।

बताया कि इस फाल के कायाकल्प के लिए डेढ़ वर्ष पहले प्रस्ताव बना था, परंतु पैसे के अभाव में विकास कार्य संभव नहीं हुआ। वन विभाग के इको टूरिज्म विभाग से एक करोड़ की लागत से जल्द ही गेट, कट स्टोन की सड़क, डेंजर जोन के लिए फिनिशिंग, पर्यटकों के लिए शौचालय, वाशरूम, चेंजिंग रूम, लोगों के बैठने के लिए शेड और धूप-बारिश से बचने के लिए बड़े शेड का निर्माण जल्द ही कराया जाएगा।

यहां रोजाना तीन से चार हजार पर्यटकों का आवागमन होता है। सफाई के लिए वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी व ठेकेदार अमनदीप को एक सप्ताह का समय दिया। वहीं विंढमफाल के सुंदरीकरण और विकास के लिए 34 लाख रुपये का धन शासन से मिल चुका है।