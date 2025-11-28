Language
    'जन्नत' सा दिखने वाले यूपी के चार वॉटर फॉल का होगा सुंदरीकरण! 32 करोड़ रुपये का बजट जारी

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:23 PM (IST)

    मीरजापुर जिले में लखनिया दरी, सिद्वनाथ की दरी, विंढमफाल और सिरसी फाल जैसे चार पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वन विभाग ने इसके लिए 32 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राजस्व में वृद्धि होगी।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। आने वाले दिनों में जनपद के चार पर्यटन स्थलों पर पिकनिक मनाने आने वाले सैनालियाें को यहां का नजारा बदला मिलेगा। उन्हें खाने-पीने से लेकर अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दिया है। सभी पर्यटन स्थलों का सुंदरीकरण कराने के साथ ही सुविधाओं को बेहतर कराया जाएगा।

    वन विभाग की ओर से अहरौरा क्षेत्र के लखनिया दरी, चुनार के सिद्वनाथ की दरी, मीरजापुर-सोनभद्र मार्ग पर स्थित विंढमफाल व सिरसी फाल का सुंदरीकरण कराया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

    लगभग 32 करोड़ रुपये से इन पर्यटन स्थलों का सुंदरीकरण कराया जाएगा। इसमें सैलानियाें के बैठने के लिए कुर्सी, बेंच, खाने-पीने के लिए कैंटीन, पर्यटन स्थल पर पौधारोपण सहित अन्य कार्य होंगे। इससे पर्यटन स्थल देखने में सुंदर लगेंगे।

    इससे सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी। इससे विभाग को राजस्व की भी वसूली हो सकेगी। इनका विकास होने के बाद कुशियरा फाल व टांडा फाल की सुंदरीकरण कराने की भी योजना है।

    कई जनपदों के सैलानी आते हैं पिकनिक मनाने

    इन चारों पर्यटन स्थलों पर बरसात के साथ ही आम दिनों में भी वाराणसी, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, भदोही, जौनपुर, बिहार, गाजीपुर सहित अन्य जनपदों के हजारों सैलानी प्रतिदिन सैर सपाटे के लिए आते हैं। सुंदरीकरण के बाद सैलानियों को यहां पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

    जनपद के चार पर्यटन स्थलों का सुंदरीकरण कराया जाएगा। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। जिससे यहां आने वाले सैलानियाें को पिकनिक मनाने में सुविधा हो सके।
    -राकेश कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी।