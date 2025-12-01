मीरजापुर में चोरों ने वन दारोगा के आवास में घुसकर 15 लाख रुपये के सामान और नकदी की चोरी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उस्मानपुर में वन दारोगा अरुण कुमार तिवारी के आवास को चोरों ने निशाना बनाया और करीब 15 लाख रुपए के सामान लेकर चलते बने।

घटना के समय वन दारोगा के परिवार के सभी सदस्य आजमगढ़ में किसी विवाह समारोह के शामिल होने के लिए गए थे। रविवार की देर रात जब अरुण वापस घर लौटे तो अंदर कमरों के ताले टूटे मिले और चोरों ने बेटे के कमरे से बहू के आभूषण समेत नगदी उड़ा दी। मामले की सूचना पर रात में ही 112 मौके पर पहुंची थी।