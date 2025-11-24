मीरजापुर में ड्रेस और आई कार्ड पहनकर कार्य करेंगे तीर्थ पुरोहित, अज्ञात व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग
मीरजापुर में काशी की तर्ज पर तीर्थ पुरोहितों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब सभी पुरोहित ड्रेस और आई कार्ड के साथ ही काम करेंगे। विंध्य पंडा समाज ने मंदिर परिसर में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिससे श्रद्धालुओं को सही मार्गदर्शन मिल सके और अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके।
जागरण संवाददाता, विंध्याचल (मीरजापुर)। विंध्याचल में श्री विंध्य पंडा समाज व्यवस्थापिका समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी दिनों में मां विंध्यवासिनी धाम में आने वाले भक्तों के सुचारु दर्शन पूजन पर चर्चा की गई। अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने कहा कि पुरोहित बंधुओं की ड्यूटी निर्धारित कर व्यवस्थित सेवा व्यवस्था आरंभ की जाएगी।
सभी तीर्थ पुरोहित ड्रेस व आई कार्ड अनिवार्य रूप से पहनकर ही कार्य करें। धाम परिसर को पूर्ण स्वच्छ व पवित्र बनाए रखने का संकल्प लिया गया। मंत्री भानु पाठक ने बताया कि मां विंध्यवासिनी गर्भगृह में चल रही ठीकेदारी व्यवस्था को बंद करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
पारीवाल समाज के सदस्यों ने कहा कि गर्भगृह में फर्जी तीर्थ पुरोहित व अवैध रूप से चंदन टीका लगाने वालों को रोका जाए। उसके बाद ठीकेदारी व्यवस्था पर अगली बातचीत की जाए। यात्रियों की असुविधा के लिए भिक्षाटन पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया।
यात्रियों से अवैध धन वसूली कर रहे अज्ञात व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की। विंध्य कारिडोर व प्रथम तल सहित पूरे परिसर में अवैध वस्तु अथवा गतिविधि दिखने पर समाज को सूचना दें। विंध्य विकास परिषद के अध्यक्ष व सचिव से नियमित समन्वय करने का निर्णय लिया गया।
जल्द से जल्द समाज एवं परिषद का चुनाव नियमावली के अनुसार कराया जाए। इस दौरान भगवानदत्त पाठक, धर्मेंद्र पांडेय, गुंजन मिश्र, रतन मोहन मिश्र, गौतम द्विवेदी, केदारनाथ भंडारी, शनिदत्त पाठक, राजीव पांडेय, चतुरा मिश्र आदि रहे।
