SIR में उदासीनता 18 सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस, फॉर्म भरवाने के लिए लगाए गए 2,143 बीएलओ 

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में उदासीनता पर एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने मंगलवार को 18 सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंगलवार को बूथों के निरीक्षण के दौरान उदासीनता मिलने पर यह कार्रवाई की। एसडीएम सदर ने मझवां विधानसभा 397 क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान कार्रवाई की।

उन्होंने विकास खंड पहाड़ी के सिंधोरा, डगमगपुर, हिनौता, मझवां ब्लाक, नगर पंचायत कछवां के बूथों का निरीक्षण किया। सभी बीएलओ व सुपरवाइजर को कार्य में प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया।



विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य गत चार नवंबर से चल रहा है, जो आगामी चार दिसंबर तक चलेगा। जनपद में 19,10,300 मतदाताओं से एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए 2143 बीएलओ लगाए गए हैं।

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, एडीएम वित्त व राजस्व अजय कुमार सिंह, एडीएम भू राजस्व डीपी सिंह, एडीएम नमामि गंगे विजेता, पीडी धर्मजीत सिंह, डीसी मनरेगा सुशांत सिंह, डीसी एनआरएलएम रमाशंकर सिंह, उप निदेशक कृषि विकेश पटेल, डीएसओ संजय प्रसाद बरनवाल, एसडीएम सहित अन्य जनपदीय अधिकारियों को लगाया गया है।

विकास खंड राजगढ़ क्षेत्र में एसआईआर कार्य में बीएलओ द्वारा उदासीनता बरती जा रही है। मतदाताओं को गणना फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। मतदाता फॉर्म लेने के लिए बीएलओ को खोज रहे हैं। उदासीनता के चलते एसआईआर का कार्य धीमी गति से चल रहा है।

ग्रामीण राहुल, दीप नरायन, कौशल, रामबाबू, रमेश, जय प्रकाश ने बताया कि एसआईआर फार्म लेने के लिए बीएलओ को खोजना पड़ रहा है। उपजिलाधिकारी मड़िहान अनेग सिंह ने बताया कि एसआईआर कार्य में तेजी लाने का निर्देश बीएलओ को दिया गया है। कार्य में उदासीनता मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

एसआईआर के लिए नगर में बनाए गए दस हेल्प डेस्क



विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए विधानसभा 396 में दस हेल्प डेस्क बनाया है। अवर अभियंताओं को प्रभारी बनाया गया है। इनके द्वारा मतदाता सूची से मिलान आदि कार्य किया जाएगा।

नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया कि पं. रामचंद्र मिश्र इंटर कॉलेज कंतित में आलोक यादव, युसूफ इमाम जूनियर हाईस्कूल बाग कुंजलगिर में प्रशांत उपाध्याय, राजस्थान इंटर कॉलेज देवपुरवा में मुस्ताक, केबीपीजी कॉलेज में श्रवण, लायंस स्कूल लालडिग्गी में कमलेश यादव और आर्य कन्या इंटर कॉलेज गिरधर का चौराहा में ज्ञानेंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है।