    अब सचिवों को ग्राम पंचायतों में लगानी होगी ऑनलाइन हाजिरी, एक से चार दिसंबर तक करेंगे विरोध

    By Amit Kumar Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:38 PM (IST)

    मीरजापुर में ग्राम पंचायत सचिवों को अब ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। इस नए नियम के विरोध में सचिव एक से चार दिसंबर तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। सचिवों में इस फैसले को लेकर असंतोष है और वे इसका विरोध करने के लिए तैयार हैं।

    सचिवों को ग्राम पंचायतों में लगानी होगी ऑनलाइन हाजिरी।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी अब अपने संबंधित ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करानी होगी। सचिवों के द्वारा ऑनलाइन हाजिरी का विरोध जताया जा रहा है।

    ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि एक से चार दिसंबर तक सचिव बांह पर काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध करेंगे।

    फिर पांच दिसंबर को सभी विकास खंडों में प्रदर्शन करते हुए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने का विरोध करेंगे। दोपहर एक बजे मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक खंड विकास अधिकारी को सौंपेंगे।

    जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार सिंह व प्रांतीय महामंत्री नागेंद्र प्रताप कुशवाहा के द्वारा संयुक्त रूप से जारी पत्र के अनुसार 10 दिसंबर को साइकिल भत्ता को बढ़ाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय भ्रमण बंद करते हुए सचिव के द्वारा विरोध किया जाएगा।

    इसके बाद 15 दिसंबर को ग्राम पंचायतों में लागू ई ग्राम स्वराज के जटिल गेटवे सिस्टम की भुगतान प्रणाली का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान नहीं होने की स्थिति में बड़ा आंदोलन, संपूर्ण कार्य बहिष्कार व अनवरत धरना प्रदर्शन भी हो सकता है।

    आनलाइन हाजिरी के लिए दिसंबर से इसे मूर्त रुप देने के लिए यूपी पीआरडी पोर्टल पर पूर्व से मौजूद फेसियल रिकाग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम (एफआरएस) के माध्यम से जिओ फेस्ड एआई एमएल अटेंडेंस प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। जनपद में कुल 809 ग्राम पंचायतें हैं।