गंगा नदी पर बन रहा छह लेन का पुल, दोनों ओर 15 KM लंबी सड़क के लिए  2500 किसानों की ली जाएगी जमीन

    By Anand Swaroop Chaturvedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:08 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। गंगा पर बनने वाले छह लेन पुल पर जाने के लिए बाइपास मार्ग के लिए दोनों तरफ सड़क के निर्माण की कवायद शुरू कर दी गई है।

    सड़क बनाने के लिए भूमि के अधिग्रहण के साथ ही मिट्टी की पटाई भी शुरू कर दी गई है। यह सड़क एनएच-135 (मीरजापुर-रीवां राष्ट्रीय राजमार्ग) समोगरा से पुरजागिर तक 15 किलोमीटर तक फोरलेन बनेगी।

    प्रयागराज के साथ ही मध्य प्रदेश तक पूर्वांचल के जिलों से भारी वाहनों के सुगम आवागमन के लिए गंगा पर 1700 कराेड़ रुपये से छह लेन का पुल बनाया जाना है। इस पर आने-जाने के लिए पुल के दोनों ओर 15 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए लगभग 2500 किसानों की भूमि ली जा रही है। 75 प्रतिशत किसानों की भूमि ली जा चुकी है।

    गंगा पर पुल बनने के दौरान यह सड़क शिवपुर विंध्याचल से सीधे कोन ब्लाक के मझरा जाएगी। वहां से मवैया, चेकसारी व श्रीपट्टी गांव होते हुए प्रजापतिपुर पुरजागिर होकर मीरजापुर-औराई मार्ग में जाकर मिलेगी।

    इसी तरह गंगा के दूसरी ओर शिवपुर विंध्याचल से अमरावती, भवानीपुर, ओझला के पास सहित अन्य गांवों से होकर समाेगरा गांव के पास एनएच 135 राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलेगी। बताया गया कि अभी तक 25 प्रतिशत किसानों को भूमि नहीं मिली है।
    दिल्ली की कंपनी कराएगी निर्माण

    सड़क के साथ ही गंगा पर पुल बनाने की जिम्मेदारी सरकार की ओर से शिवाल्या कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दिल्ली की कंपनी को दी गई है। शिवाल्या कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर पीके चौधरी ने बताया कि उक्त सड़क गंगा पर पुल सहित 15 किलोमीटर लंबी व 60 मीटर चौड़ी होगी।

    इसके लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। अभी तक 25 प्रतिशत किसानों काे मुआवजा नहीं दिया गया है, जो यथाशीघ्र दे दिया जाएगा। बताया कि अधिग्रहण की गई भूमि पर मिट्टी डालने की प्रक्रिया चल रही है।