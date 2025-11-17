मीरजापुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो व्यक्तियों की मौत
मीरजापुर-वाराणसी राजमार्ग पर कपसौर गांव के पास एक दुखद घटना में, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार इसराइल और इंजमाम की मौत हो गई। दोनों युवक पड़री में पुट्टी का काम करने जा रहे थे। राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। वाराणसी- मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 135 पर कपसौर गांव के पास पुल पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से असंतुलित होकर सड़क पर गिरे बाइक सवार इसराइल एवं इंजमाम की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक से पड़री के एक व्यक्ति के यहां पुट्टी का काम करने जा रहे थे।
देहात कोतवाली के शादी बनकट गांव के रहने वाले इसराइल एवं इंजमाम घर से सोमवार की सुबह पड़री काम करने के लिए निकले थे। वे मकान में पुट्टी लगाने का काम करते थे। हाईवे पर कपसौर गांव के पास पहुंचे की बाइक सवार दोनों व्यक्ति किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से पीएचसी पड़री भेजा गया। दोनों घायलों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया। जहां पहुंचने पर दोनों व्यक्तियों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
