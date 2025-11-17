मीरजापुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो व्यक्तियों की मौत

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। वाराणसी- मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 135 पर कपसौर गांव के पास पुल पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से असंतुलित होकर सड़क पर गिरे बाइक सवार इसराइल एवं इंजमाम की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक से पड़री के एक व्यक्ति के यहां पुट्टी का काम करने जा रहे थे।

देहात कोतवाली के शादी बनकट गांव के रहने वाले इसराइल एवं इंजमाम घर से सोमवार की सुबह पड़री काम करने के लिए निकले थे। वे मकान में पुट्टी लगाने का काम करते थे। हाईवे पर कपसौर गांव के पास पहुंचे की बाइक सवार दोनों व्यक्ति किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।