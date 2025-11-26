Language
    मीरजापुर में वैवाहिक समारोह से लौटते समय सड़क हादसा, दो की मौत दो घायल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:29 AM (IST)

    मीरजापुर के चुनार कोतवाली क्षेत्र में वाराणसी-मीरजापुर मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी एक शादी समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    मंगलवार देर रात करीब साढ़े बारह बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवारों की मृत्यु हो गई। 

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार कोतवाली क्षेत्र के वाराणसी–मीरजापुर मार्ग पर सहसपुरा गांव के पास मंगलवार देर रात करीब साढ़े बारह बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवारों की मृत्यु हो गई। जबकि बाइक पर सवार अन्य दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया।

    दुर्घटना में सोनउर निवासी 28 वर्षीय दीपक कुमार सिंह पुत्र शिवदत्त सिंह तथा अदलहाट के परशुरामपुर निवासी 27 वर्षीय अजय पटेल पुत्र शिवकुमार सिंह की मौत हुई। वहीं खजुरौल के विक्रांत और परशुरामपुर के रमेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका सीएचसी में प्राथमिक उपचार कराने के बाद ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया।

    पुलिस ने दोनों शवों को अंत्य परीक्षण के लिए मीरजापुर भेज दिया। दीपक के चचेरे भाई अविनाश द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार चारों अदलहाट में एक वैवाहिक समारोह में शामिल होकर बाइक से सोनउर लौट रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हो गया।