मीरजापुर में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल
मीरजापुर के चील्ह थाना क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में चंदन नामक युवक शामिल है, जबकि अन्य घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।
जागरण संवाददाता चील्ह (मीरजापुर)। चील्ह थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात लगभग 9:00 बजे दो बाइकों के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को ट्रामा सेंटर मिर्जापुर में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, मीरजापुर के बड़ी बसही निवासी 17 वर्षीय चंदन पुत्र मैनेजर अपने 20 वर्षीय साथी चंदन पुत्र राजेंद्र के साथ बाइक पर गोपीगंज की ओर जा रहे थे।
जब वे चील्ह गोपीगंज मार्ग पर तिलठी गांव के निकट पहुंचे, तभी गोपीगंज की दिशा से आ रहे 30 वर्षीय आरिफ अली पुत्र आर्यन अली और 20 वर्षीय शादाब अली पुत्र शरीफ अली की बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। दोनों युवक मेरठ के निवासी हैं और यहां कपड़ा बेचने का कार्य करते हैं।
इस दुर्घटना में चारों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी प्रभारी चेतगंज, अरविंद गुप्ता ने स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस को बुलवाया और सभी घायलों को ट्रामा सेंटर मिर्जापुर में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान चंदन पुत्र राजेंद्र की मृत्यु हो गई।
मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, अन्य तीन घायलों का उपचार ट्रामा सेंटर में जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है और तीन लोग घायल हैं।
इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। स्थानीय निवासियों ने सड़क पर बढ़ती दुर्घटनाओं के प्रति चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है।
सड़क पर यातायात नियमों का पालन न करने के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे न केवल जान-माल का नुकसान हो रहा है, बल्कि परिवारों में भी दुख का माहौल बन रहा है।
सड़क पर आम नागरिक सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें ताकि ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके। इस घटना ने सभी को एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
