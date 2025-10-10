मीरजापुर में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता चील्ह (मीरजापुर)। चील्ह थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात लगभग 9:00 बजे दो बाइकों के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को ट्रामा सेंटर मिर्जापुर में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, मीरजापुर के बड़ी बसही निवासी 17 वर्षीय चंदन पुत्र मैनेजर अपने 20 वर्षीय साथी चंदन पुत्र राजेंद्र के साथ बाइक पर गोपीगंज की ओर जा रहे थे। जब वे चील्ह गोपीगंज मार्ग पर तिलठी गांव के निकट पहुंचे, तभी गोपीगंज की दिशा से आ रहे 30 वर्षीय आरिफ अली पुत्र आर्यन अली और 20 वर्षीय शादाब अली पुत्र शरीफ अली की बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। दोनों युवक मेरठ के निवासी हैं और यहां कपड़ा बेचने का कार्य करते हैं।

इस दुर्घटना में चारों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी प्रभारी चेतगंज, अरविंद गुप्ता ने स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस को बुलवाया और सभी घायलों को ट्रामा सेंटर मिर्जापुर में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान चंदन पुत्र राजेंद्र की मृत्यु हो गई।

मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, अन्य तीन घायलों का उपचार ट्रामा सेंटर में जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है और तीन लोग घायल हैं।