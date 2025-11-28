मीरजापुर में प्रयागराज के पिता-पुत्र समेत चार की कैंसर अस्पताल जाते समय सड़क हादसे में मृत्यु
उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में एक हृदयविदारक घटना घटी, जिसमें प्रयागराज के एक पिता-पुत्र सहित चार लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब वे सभी कैंसर अस्पताल जा रहे थे।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कछवां थाना क्षेत्र के कटका पड़ाव स्थित वाराणसी- प्रयागराज मार्ग पर शुक्रवार की सुबह सड़क हादसे में कार सवार कैंसर पीड़ित पिता व पुत्र के साथ ही चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा इतना घातक था कि कार सवार ट्रक के नीचे पीछे की ओर से काफी भीतर तक जा घुसे।
सुबह लगभग आठ बजे प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी अनुराग यादव कैंसर पीड़ित अपने पिता श्याम कृष्ण यादव को स्विफ्ट कार से लेकर महामना कैंसर अस्पताल वाराणसी उपचार के लिए जा रहे थे। इस दौरान मार्ग के वाराणसी-प्रयागराज लेने पर कंटेनर खड़ा कर चालक व परिचालक चाय पीने के लिए दूसरी लेन पर गए थे।
चाय पीकर दोनों वापस लौट रहे थे कि अनुराग यादव की कार अनियंत्रित हो गई और चालक व परिचालक को धक्का मारते हुए जाकर कंटेनर में पीछे से टकरा गई। घटना के बाद श्याम कृष्ण यादव व अनुराग यादव की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल चालक व परिचालक को कछवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया।
चालक व परिचालक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस दोनों की पहचान कराने में जुटी है। घटना के बाद वाराणसी- प्रयागराज मार्ग पर कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया, हालांकि पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को किनारे कर आवागमन बहाल कराया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।