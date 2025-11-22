जागरण संवाददाता, राजगढ़ (मीरजापुर)। राजगढ़ क्षेत्र के ददरा बाजार के विश्वास अस्पताल के सामने शुक्रवार रात 9 बजे के लगभग सड़क पर खड़े डंपर में विंध्याचल के शिवपुर गंगा घाट पर दाह संस्कार में शामिल होने जा रहे दर्जनों लोगों से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर घुस गई। बोलेरो में सवार नौ लोग घायल हो गए। सभी को राजगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया।

चिकित्सकों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल लोढ़ी, सोनभद्र के लिए रेफर कर दिया। सिंगरौली बाजार,सोनभद्र के एक शव के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए विंध्याचल के शिवपुर गंगा घाट पर जाने के लिए दर्जनों लोगों से भरी बोलेरो शुक्रवार की रात जा रही थी। जैसे ही ददरा बाजार के पास विश्वास अस्पताल के पास पहुंची कि अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े डंफर में टक्कर मारते हुए घुस गई।