मीरजापुर में खड़े ट्रक में अनियंत्रित बाइक टकराने में बाइक चालक की मौत, महिला का चल रहा इलाज
उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में एक दर्दनाक हादसे में, एक अनियंत्रित बाइक सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटेहरा (मीरजापुर)। थाना संतनगर अंतर्गत लालगंज कलवारी रोड के पथरौर कंपोजिट देशी शराब के सामने खड़े ट्रक में बृहस्पतिवार शाम साढ़े छह बजे अनियंत्रित बाइक टकराने की घटना में बाइक चालक कोमल ओझा की मौत हो गई है।
बाइक पर पीछे सवार महिला सोनी का ट्रामा सेंटर मीरजापुर में इलाज चल रहा है। चील्ह थानांतर्गत बल्ली परवा निवासी 32 वर्षीय कोमल ओझा अपनी बाइक पर पीछे थाना संतनगर अंतर्गत अमोई पुरवा निवासिनी 29 वर्षीय सोनी को लेकर कलवारी की ओर गए थे।
वापसी में पथरौर देशी शराब की दुकान के सामने खड़े ट्रक में अनियंत्रित बाइक टकरा गई जिससे बाइक चालक कोमल और सवार सोनी दोनो सड़क पर कराह रहे थे। फोनिक सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष संतनगर राजेश राम एंबुलेंस से दोनों घायलों को पीएचसी पटेहरा भेजवाए जहां से दोनों का प्राथमिक उपचार कर मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया था।
मंडलीय अस्पताल के डाक्टरों ने देखते ही कोमल ओझा को मृत घोषित कर दिए और सोनी का इलाज चल रहा है। मृत बाइक चालक अपने सगे तीन भाइयों में सबसे छोटा था जिसकी शादी नही हुई थी। मौत की खबर सुनते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष संतनगर ने बताया कि घटनास्थल से ट्रक जा चुका था। शव को अंत्यपरीक्षण हेतु भेजा गया है, तहरीर के आधार पर कार्यवाई की जाएगी।
