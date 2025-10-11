मीरजापुर में 8 साल बाद रेलवे स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार का तबादला, ये बने नए सुप्रीटेंडेंट

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर आठ सालों से जमे स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार का आखिरकार में विरोही तबादला हो ही गया, इनके स्थान पर विमलेश कुमार सिंह (वीके सिंह) ने गुरुवार को चार्ज ले लिया। नवागत स्टेशन अधीक्षक विमलेश कुमार सिंह बिहार प्रांत के बक्सर जिले के डुमराव गांव के रहने के साथ 2005 बैच के अधिकारी है।

उन्होंने बताया कि चुनार स्टेशन पर छह साल तक डिप्टी एसएस के पद पर कार्यरत थे। इसके पहले विरोही रेलवे स्टेशन पर चार साल तक एसएस के पद पर तैनात रहे।

वहीं बताया जा रहा है कि स्टेशन अधीक्षक रविंद कुमार का चार साल पूर्व निर्वतमान डीआरएम मोहित चंद्रा ने अन्य स्टेशन के लिए तबादला कर दिया था, लेकिन एक अधिकारी के हस्तक्षेप से ट्रांसफर रुक गया था।