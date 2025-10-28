जागरण संवाददाता, मीरजापुर। प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को 102 नंबर एंबुलेंस के कर्मी सोमवार की रात नेशनल हाइवे 135 पर छोड़कर फरार हो गए। स्वजन महिला को नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौंधा में ले जाने लगे तो उसने अस्पताल परिसर में कीचड़ सनी जमीन पर बेटी को जन्म दे दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

। प्रसूता के पति ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले एंबुलेंस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। लालगंज थाना क्षेत्र के कोठी खुर्द गांव निवासी अतीक अहमद की पत्नी अरवी बानो को सोमवार की रात प्रसव पीड़ा शुरू होने पर पति अतीक अहमद ने 102 एंबुलेंस सेवा पर फोन किया तो घर पर 102 एंबुलेंस पहुंची और गर्भवती महिला को लेकर न्यू पीएचसी बरौंधा के लिए रवाना हुई।

प्रसूता के पति अतीक अहमद ने आरोप लगाया कि एंबुलेंस कर्मी गर्भवती पत्नी को डेढ़ घंटे में अस्पताल पहुंचाए जबकि दूरी के हिसाब से आधे घंटे के भीतर अस्पताल पहुंच जाना चाहिए था। एंबुलेंस कर्मी न्यू पीएचसी बरौंधा के गेट के सामने नेशनल हाईवे पर प्रसव पीड़ा से कराह रही पत्नी को गंभीर हालत में उतार दिए।