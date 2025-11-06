मीरजापुर में पुलिस वाले ने दुकान में घुसकर दी धौंस, कहा - "दुकान चलानी है तो माहवारी देनी पड़ेगी"
मीरजापुर के जिगना में एक पुलिसकर्मी पर दुकानदार से 'माहवारी' मांगने का आरोप लगा है। नरोइया बाजार में नाश्ते की दुकान चलाने वाले वकील मोहम्मद ने शिकायत की है कि पुलिसकर्मी ने धमकाते हुए मासिक शुल्क की मांग की। एक अन्य घटना में, एक पुलिसकर्मी लस्सी की दुकान पर धौंस जमाता दिखा। इन घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
जागरण संवाददाता जिगना (मीरजापुर)। थाना की पुलिस ने अब फूड डिपार्टमेंट का भी जिम्मा ले लिया है। क्षेत्र के नरोइया बाजार में एक दुकानदार ने आरोप लगाया है कि वर्दीधारी पुलिसकर्मी ने उनकी नाश्ते और एग रोल की दुकान में घुसकर रौब दिखाते हुए कहा कि यहां सब कुछ गड़बड़ चल रहा है।
उसने दुकान में छापेमारी करने की बात कहते हुए धमकी दी कि यदि दुकान चलानी है तो माहवारी देनी पड़ेगी, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दुकानदार वकील मोहम्मद ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उनकी आमदनी इतनी ही है कि परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ता।
पुलिसकर्मी ने कहा कि उन्हें दुकान की चेकिंग करने का अधिकार है। दुकानदार ने कहा कि ठीक है, साहब, कुछ माल मुद्रा का जुगाड़ करने दीजिए, हम आपसे दूर नहीं जा सकते हैं।
इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें पुलिसकर्मी की दबंगई के चर्चे आम हो गए हैं। थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। वायरल वीडियो की जांच कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
इसी प्रकार का एक और वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें थाने से चंद कदम दूर एक खाकी वर्दीधारी लस्सी कार्नर बोर्ड लगे दुकान पर अपनी धौंस जमाने का प्रयास कर रहा है।
यह घटनाएं क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती हैं और स्थानीय व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देती हैं, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी कमजोर कर रही हैं।
