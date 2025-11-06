जागरण संवाददाता जिगना (मीरजापुर)। थाना की पुलिस ने अब फूड डिपार्टमेंट का भी जिम्मा ले लिया है। क्षेत्र के नरोइया बाजार में एक दुकानदार ने आरोप लगाया है कि वर्दीधारी पुलिसकर्मी ने उनकी नाश्ते और एग रोल की दुकान में घुसकर रौब दिखाते हुए कहा कि यहां सब कुछ गड़बड़ चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसने दुकान में छापेमारी करने की बात कहते हुए धमकी दी कि यदि दुकान चलानी है तो माहवारी देनी पड़ेगी, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दुकानदार वकील मोहम्मद ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उनकी आमदनी इतनी ही है कि परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ता।

पुलिसकर्मी ने कहा कि उन्हें दुकान की चेकिंग करने का अधिकार है। दुकानदार ने कहा कि ठीक है, साहब, कुछ माल मुद्रा का जुगाड़ करने दीजिए, हम आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें पुलिसकर्मी की दबंगई के चर्चे आम हो गए हैं। थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। वायरल वीडियो की जांच कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।