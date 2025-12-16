Language
    मीरजापुर में मतांतरण मामले का मुख्य आरोपी पादरी रिमांड पर, फिर होगी पूछताछ

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:25 PM (IST)

    मीरजापुर में, देहात कोतवाली पुलिस मतांतरण मामले में मुख्य आरोपी खरहरा चर्च के पादरी भोलानाथ पटेल को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस यह पता लगाएगी क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। देहात कोतवाली पुलिस मतांतरण के मामले में मुख्य आरोपित बनाए गए खरहरा चर्च के पादरी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इसके लिए पुलिस सीजेएम न्यायालय में आवेदन कर दी है।

    आरोपित की रिमांड मिलने पर पुलिस यह पता करेगी कि पादरी को कहां-कहां से मतांतरण कराने के लिए फंडिंग की जा रही थी। कौन-कौन लोग पादरी को रुपये भेज रहे थे। इसके अलावा अब तक कितने लोगों का आरोपित ने मतांतरण करा दिया है। इसकी भी सूची तैयार की जा रही है।

    देहात कोतवाली प्रभारी अमित कुमार मिश्र के अनुसार क्षेत्र के खरहरा गांव स्थित चर्च के पादरी भोलानाथ पटेल निवासी गाजीपुर जिले के तिलवां थाना क्षेत्र के रेवतीपुर के विरुद्ध देहात कोतवाली क्षेत्र कुरकुठिया गांव के रहने वाले आनंद दुबे ने 14 दिसंबर को तहरीर देकर मतांतरण कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

    पुलिस ने तहरीर के आधार पर 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया तो एक आरोपित निशा देवी निवासी ख्ररहरा सरकारी गवाह बन गई। उसे बाद में उसे छोड़ दिया गया। वहीं पादरी भोलानाथ पटेल, उसकी पत्नी माया पटेल सहित दस आरोपित जेल में हैं। अब पुलिस इस मामले की तह तक जाने में लगी है।

    इसके लिए आरोपित को रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में आवेदन कर दिया गया है। अनुमति मिलते ही उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पता किया जाएगा कि पादरी भोलानाथ पटेल को कहां-कहां से रुपये आते थे। कितने रुपये आए थे। जिनके माध्यम से आरोपित ने जिन लोगों का मतांतरण कराया है।

    वहीं चार बाइबिल व दस कापी भी उसके पास से मिली है। कापी में मतांतरण कराने वाले के नाम प्रकाश में आए हैं, हालांकि इसमें कुछ ही लोगों के नाम थे। पुलिस अब अन्य लोगों की सूची भी तैयार कर रही है।