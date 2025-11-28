मीरजापुर में गोली लगने से मौत, पुलिस जता रही आत्महत्या की आशंका
उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में एक व्यक्ति की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है और मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिजनों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर (चील्ह)। बल्ली परवा गांव निवासी हर्ष सिंह 23 पुत्र अनिल कुमार सिंह को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से देर रात मौत हो गई। जानकारी होने के बाद परिजनों में हड़कंप की स्थिति रही। हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को सूचना दी गई।
चील्ह थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि घटना गुरुवार की रात्रि लगभग 10:00 बजे की है। वारदात के बाद पुलिस को जानकारी रात्रि करीब 12:00 बजे हो सकी। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या आत्महत्या का प्रकाश में आ रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।