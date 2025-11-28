मीरजापुर में गोली लगने से मौत, पुल‍िस जता रही आत्‍महत्‍या की आशंका

उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में एक व्यक्ति की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है और मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिजनों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।

हत्‍या और आत्‍महत्‍या की गुत्‍थी सुलझाने के ल‍िए पुल‍िस को सूचना दी गई।