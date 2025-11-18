मीरजापुर में खेत में गिरे करंट प्रवाहित हाईटेंशन तार हटाते समय चपेट में आए युवक की मृत्यु

जागरण संवाददाता ,हलिया (मीरजापुर)। हलिया क्षेत्र के गहिला मतवार गांव स्थित अपने खेत में गिरे करंट प्रवाहित हाईटेंशन तार को हटाते समय 28 वषीüय फुलेश की मंगलवार को मृत्यु हो गई। घटना की खबर लगते ही स्वजन रोते बिलखते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

क्षेत्र के मतवार के गहिला गांव निवासी छोटेलाल का पुत्र फुलेश घर से अपना खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर लेकर गया था। वहां पहुंचने पर देखा कि खेत के ऊपर से गुजरा एक तार टूटकर गिरा है। युवक ट्रैक्टर खड़ा करके गिरे विद्युत प्रवाहित हाईटेंशन तार को हटाने लगा। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आकर झुलस गया। घटनास्थल पर पहुंचे स्वजन उसे तत्काल प्राथिमक स्वास्थ्य केंद्र हलिया ले गए।