मीरजापुर में खेत में गिरे करंट प्रवाहित हाईटेंशन तार हटाते समय चपेट में आए युवक की मृत्यु
उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में एक दुखद घटना में, खेत में गिरे हाईटेंशन तार को हटाने की कोशिश कर रहे एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। तार टूटने से खेत में करंट फैल गया था, और युवक तार को हटाते समय उसकी चपेट में आ गया। इस घटना से पूरे गाँव में शोक है।
जागरण संवाददाता ,हलिया (मीरजापुर)। हलिया क्षेत्र के गहिला मतवार गांव स्थित अपने खेत में गिरे करंट प्रवाहित हाईटेंशन तार को हटाते समय 28 वषीüय फुलेश की मंगलवार को मृत्यु हो गई। घटना की खबर लगते ही स्वजन रोते बिलखते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
क्षेत्र के मतवार के गहिला गांव निवासी छोटेलाल का पुत्र फुलेश घर से अपना खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर लेकर गया था। वहां पहुंचने पर देखा कि खेत के ऊपर से गुजरा एक तार टूटकर गिरा है। युवक ट्रैक्टर खड़ा करके गिरे विद्युत प्रवाहित हाईटेंशन तार को हटाने लगा। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आकर झुलस गया। घटनास्थल पर पहुंचे स्वजन उसे तत्काल प्राथिमक स्वास्थ्य केंद्र हलिया ले गए।
जहां देखने के बाद चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृत युवक दो भाइयों में बड़ा था। उसकी मौत की सूचना पर पत्नी मोनू का रो रोकर बुरा हाल है। मृत युवक को तीन बेटी व एक बेटा है। इस संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष अच्छेलाल यादव ने बताया कि करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि विद्युत विभाग के खिलाफ कोई तहरीर नहीं मिली है। मिलेगी तो लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।
