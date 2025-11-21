Language
    मीरजापुर में लैब टेक्नीशियन पर युवती ने छेड़खानी का लगाया आरोप, कार्रवाई की मांग

    By rakesh mishraEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में एक युवती ने लैब टेक्नीशियन पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार, जांच के दौरान टेक्नीशियन ने अनुचित व्यवहार किया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश है और न्याय की मांग उठ रही है।

    युवती की मां ने लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध शुक्रवार शाम को ड्रमंडगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

    जागरण संवाददाता ड्रमंडगंज (मीरजापुर)! न्यू पीएचसी ड्रमंडगंज में जांच के नाम पर युवती के साथ स्वास्थ्य कर्मी द्वारा छेड़खानी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की जानकारी होने पर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की मां ने लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध शुक्रवार शाम को ड्रमंडगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

    दी गई तहरीर में युवती की मां ने आरोप लगाया कि बीते गुरुवार को जांच रिपोर्ट दिखाने और दवा इलाज कराने के लिए 18 वर्षीया बेटी अपने पिता के साथ नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ड्रमंडगंज गई थी।

    न्यू पीएचसी पर तैनात एलटी राकेश कुमार पटेल ने पति को चाय लाने के लिए अस्पताल से बाहर भेज दिया। आरोप लगाया कि उसी दौरान जांच के नाम पर बेटी का पेट चेकअप करने लगा और उसके साथ छेड़खानी करने लगा।

    इस दौरान बेटी के आपत्ति करने पर एलटी उल्टी सीधी बातें करने लगा। शाम को पिता के साथ घर पहुंची पुत्री ने एलटी राकेश पटेल द्वारा जांच करने के नाम पर की गई छेड़खानी के संबंध में बताया। इलाज के नाम पर बेटी के साथ एलटी द्वारा अश्लील हरकत किए जाने से पूरा परिवार आक्रोशित हैं।

    युवती की मां ने लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बेटी के साथ थाने पर पहुंचे पिता ने भी एलटी की घिनौनी हरकत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में न्यू पीएचसी ड्रमंडगंज में कार्यरत एलटी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि गुरुवार को युवती अपने पिता के साथ रिपोर्ट दिखाने और दवा इलाज कराने अस्पताल आई थी युवती ने पेट दर्द की शिकायत की थी तो पेट का चेकअप किया था।

    बताया क‍ि युवती द्वारा छेड़खानी का लगाया गया आरोप गलत है। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष ड्रमंडगंज ब्रह्मदीन पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है एलटी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।