मीरजापुर में लैब टेक्नीशियन पर युवती ने छेड़खानी का लगाया आरोप, कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता ड्रमंडगंज (मीरजापुर)! न्यू पीएचसी ड्रमंडगंज में जांच के नाम पर युवती के साथ स्वास्थ्य कर्मी द्वारा छेड़खानी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की जानकारी होने पर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की मां ने लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध शुक्रवार शाम को ड्रमंडगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

दी गई तहरीर में युवती की मां ने आरोप लगाया कि बीते गुरुवार को जांच रिपोर्ट दिखाने और दवा इलाज कराने के लिए 18 वर्षीया बेटी अपने पिता के साथ नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ड्रमंडगंज गई थी। न्यू पीएचसी पर तैनात एलटी राकेश कुमार पटेल ने पति को चाय लाने के लिए अस्पताल से बाहर भेज दिया। आरोप लगाया कि उसी दौरान जांच के नाम पर बेटी का पेट चेकअप करने लगा और उसके साथ छेड़खानी करने लगा।

इस दौरान बेटी के आपत्ति करने पर एलटी उल्टी सीधी बातें करने लगा। शाम को पिता के साथ घर पहुंची पुत्री ने एलटी राकेश पटेल द्वारा जांच करने के नाम पर की गई छेड़खानी के संबंध में बताया। इलाज के नाम पर बेटी के साथ एलटी द्वारा अश्लील हरकत किए जाने से पूरा परिवार आक्रोशित हैं।

युवती की मां ने लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बेटी के साथ थाने पर पहुंचे पिता ने भी एलटी की घिनौनी हरकत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में न्यू पीएचसी ड्रमंडगंज में कार्यरत एलटी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि गुरुवार को युवती अपने पिता के साथ रिपोर्ट दिखाने और दवा इलाज कराने अस्पताल आई थी युवती ने पेट दर्द की शिकायत की थी तो पेट का चेकअप किया था।