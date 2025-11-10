मीरजापुर में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर की हत्या, खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कटरा कोतवाली के ओमनगर कालोनी लाेहंदी रोड के रहने वाले धनी मौर्या ने पारिवारिक कलक के चलते सोमवार की शाम अपनी 35 वर्षीय पत्नी सुमित्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपित धनी मौर्या खुद देहात काेतवाली के राजापुर उमरिया गांव के सामने जाकर नई रेल लाइन पर मालगाड़ी के सामने कूदकर जान दे दी। घटना की खबर लगते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मौके पर एएसपी नगर नितेश सिंह, कटरा कोतवाली पुलिस के साथ पहुंचे और छानबीन की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि कटरा कोतवाली के ओम नगर कालोनी लोहंदी रोड के रहने वाले 40 वर्षीय पति धनी मौर्या ने पत्नी सुमित्रा मौर्या से सोमवार को किसी बता को लेकर विवाद कर लिया। आरोप है कि मामला बढ़ने पर धारदार हथियार से अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी।