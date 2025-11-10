Language
    मीरजापुर में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर की हत्या, खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:16 PM (IST)

    मीरजापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में धनी मौर्या ने पत्नी सुमित्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। पारिवारिक कलह के चलते हुई इस घटना के बाद, धनी ने भी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था।

    धनी मौर्या ने पारिवारिक कलक के चलते सोमवार की शाम अपनी 35 वर्षीय पत्नी सुमित्रा की गला रेतकर हत्या कर दी।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कटरा कोतवाली के ओमनगर कालोनी लाेहंदी रोड के रहने वाले धनी मौर्या ने पारिवारिक कलक के चलते सोमवार की शाम अपनी 35 वर्षीय पत्नी सुमित्रा की गला रेतकर हत्या कर दी।

    वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपित धनी मौर्या खुद देहात काेतवाली के राजापुर उमरिया गांव के सामने जाकर नई रेल लाइन पर मालगाड़ी के सामने कूदकर जान दे दी। घटना की खबर लगते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मौके पर एएसपी नगर नितेश सिंह, कटरा कोतवाली पुलिस के साथ पहुंचे और छानबीन की।

    बताया गया कि कटरा कोतवाली के ओम नगर कालोनी लोहंदी रोड के रहने वाले 40 वर्षीय पति धनी मौर्या ने पत्नी सुमित्रा मौर्या से सोमवार को किसी बता को लेकर विवाद कर लिया। आरोप है कि मामला बढ़ने पर धारदार हथियार से अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी।

    घटना के बाद धनी मौर्या घर से भाग निकला। घर के लोग उसकी खोजबीन कर रहे थे कि उसका शव घर से थोड़ी दूर पर देहात काेतवाली के उमरिया गांव के सामने नई रेल लाइन पर मिला। बताया गया कि मृतक की शादी छह वर्ष पूर्व हुई थी। तभी से उसके घर में पत्नी के बीच कुछ विवाद चल रहा था।