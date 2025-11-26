मीरजापुर में कार सवार बदमाशों ने तमंचा सटाकर बकरा व्यवसाई से छीने साढ़े तीन लाख
मीरजापुर के पटेहरा में मंगलवार को कार सवार बदमाशों ने संतनगर के एक बकरा व्यवसायी के कनपटी पर तमंचा सटाकर साढ़े तीन लाख रुपये लूट लिए। व्यवसायी अकीम अपने जीजा मुख्तार के साथ बकरा खरीदने जा रहा था, तभी यह घटना हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है।
जागरण संवाददाता, पटेहरा (मीरजापुर)। कार सवार बदमाशों ने हालिया के ददरी बंधा के अंतिम छोर पर मंगलवार को दिन दहाड़े संतनगर के बनकी के बकरा ब्यवसाई के कनपटी पर तमंचा सटाकर साढ़े तीन लाख की लूटकर फरार हो गए। घटना की तहरीर मिलने पर पुलिस ने छानबीन शुरू की ,लेकिन लुटेरे हाथ नहीं लगे।
हलिया क्षेत्र में बकरा ब्यवसायी बनकी निवासी अकीम अपने जीजा मुख्तार के साथ बाइक से बकरा खरीदने हलिया के लिए निकले थे। मुख्तार को शौच लगी तो वह कुछ दूर चले गए । उसी बीच एक काले रंग की चार पहिया कार आई। जिसमें से उतरे बदमाश अकीम के कनपटी पर तमंचा सटाकर थैला में रखे साढ़े तीन लाख रुपये लूटने के बाद उसे भी अपने वाहन बैठाकर तीन चार किलोमीटर आगे ले जाने के बाद धमकी देकर छोड़ दिया।
जब मुख्तार शौच से बाइक के पास आया तो मौके से उसके साले अकीम गायब थे। थोड़ा आगे गए ताे साला अकीम रास्ते में मिला और आप बीती सुनाई। पीड़ित अकीम और मुख्तार डरे सहमे दो बजे थाना संतनगर पहुंच कर घटना की जानकारी दी।
अकीम के पिता शमसुद्दीन ने बताया कि मेरे बेटे अकीम और मुख्तार को अपराधी खोजने की बजाय थाना संतनगर में बैठाया गया है। घटना की जानकारी होते ही थानाध्यक्ष संतनगर मय दल बल के दोनों पीड़ित को लेकर घटना स्थल पर जांच पड़ताल में पहुंचे। इस संबंध में थानाध्यक्ष संतनगर राजेश राम ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है। घटना की जानकारी हलिया थाना को दे दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।