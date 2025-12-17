मीरजापुर में 6 KM फोरलेन सड़क के लिए शासन से मंजूरी, 50 मकानों पर चल सकता है बुलडोजर
मिर्ज़ापुर में भरूहना से मेडिकल कॉलेज तक फोरलेन सड़क का निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा। सड़क बनाने के लिए शासन से 15 करोड़ 57 लाख 98 हजार रुपये जारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। भरूहना से मेडिकल कॉलेज तक फोरलेन सड़क तीन चरणों में बनाई जाएगी। इसमें पहला चरण भ्ररूहना से तहसील चौराहे तक, दूसरा चरण सिविल लाइन से मेडिकल कॉलेज तक तथा तीसरे चरण में सिविल लाइन से तहसील चौराहे तक सड़क बनेगी।
इससे फोरलेन सड़क को जल्द बनाने में मदद मिलेगी। सड़क बनाने के लिए शासन से 15 करोड़ 57 लाख 98 हजार रुपये जारी हो चुके हैं।
भरूहना से मेडिकल कॉलेज तक 77 करोड़ 89 लाख 90 हजार से लगभग छह किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए शासन से अनुमति मिल चुकी है। विभाग को सड़क बनाने में काफी मशक्कत करनी होगी, क्याेंकि तहसील चौराहे से लेकर सिविल लाइन तक बिलकुल जगह नहीं है।
ऐसे में विभाग को करीब 50 मकानों को तोड़ना पड़ेगा। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग पहले जहां पर जमीन खाली पड़ी है, वहां सड़क निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। ताकि सड़क बनाने में समय नहीं लगे। इसलिए पहले चरण में भरूहना से तहसील चौराहे तक व दूसरे भाग में सिविल लाइन से लेकर मेडिकल कॉलेज तक शामिल है।
तीसरे चरण में तहसील चौराहे से लेकर सिविल लाइन तिराहे तक सड़क बनाई जाएगी। हालांकि अभी सड़क बनाने में एक महीने का समय लगेगा कि क्याेंकि टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जानी है। विभाग का कहना है कि भरूहना से तहसील चौराहे तक सड़क के दोनों ओर काफी जगह है।
इससे वहां पर बीच सड़क से दोनों ओर 36 से 40 फीट जमीन आराम से मिल जाएगी। इसी प्रकार सिविल लाइन से लेकर मेडिकल कॉलेज तक भी अधिक तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। यहां पर उनको जितनी जमीन की जररूत है लगभग उतनी मिल जाएगी।
