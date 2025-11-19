मीरजापुर के विंध्याचल धाम में बिना परिचय पत्र घूम रहे चार लोग हिरासत में, दो का किया गया चालान
मीरजापुर के विंध्याचल धाम में पुलिस ने बिना परिचय पत्र घूम रहे चार लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर दो का चालान किया गया। धाम की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और श्रद्धालुओं से परिचय पत्र साथ रखने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्याचल धाम में दिल्ली में ब्लास्ट के बाद सुरक्षा और चेकिंग व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धाम में सामान बेचने के बहाने घूम रहे चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। यह सभी दूसरे धर्म के बताए गए। परिचय पत्र न दिखा पाने पर चारों को हिरासत में लिया गया।
इस मामले में दो लोगों का चालान किया गया तो दो को जांच के बाद छोड़ा गया। विंध्याचल थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने धाम में किसी भी संदिग्ध को दिखाई पड़ने पर पुलिस को सूचित करने के लिए आम जनमानस से सहयोग मांगा है।
माँ विंध्यवासिनी धाम में सुरक्षा को मजबूत बनाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विंध्याचल थाना पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पांडेय के नेतृत्व में क्षेत्र में गश्त के साथ-साथ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान, उनके दस्तावेजों की जांच और पूछताछ की कार्रवाई लगातार जारी है।
रूटिन चेकिंग के दौरान सोमवार की रात करीब 9:30 बजे पुरानी वीआईपी मार्ग पर एक व्यक्ति बड़े आकार के पिट्ठू बैग के साथ लाइट बेचते हुए पाया गया। स्थानीय जागरूक नागरिकों ने उसका आधार कार्ड चेक किया, जो संदिग्ध पाया गया।
सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पांडेय फोर्स के साथ मौके पर पहुँचे और व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। उसने बताया कि वह अलीगढ़ से आया है और उसके चार अन्य साथी विंध्याचल व बनारस में लाइट बेचने का काम कर रहे हैं। बुलाए गए दूसरे साथी के पास भी आधार कार्ड नहीं मिला, जिसके बाद दोनों को थाने लाकर विस्तृत पूछताछ की गई।
इसके एक दिन पूर्व मंदिर के गेट नंबर 2 के पास बिना किसी पहचान पत्र के पावदान बेच रहे दो अन्य व्यक्तियों को भी पुलिस ने रोककर पूछताछ की। दोनों ने खुद को गैर-हिंदू बताते हुए अपना नाम-पता माधो सिंह, घोसिया भदोही बताया। पहचान सत्यापित होने के बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया।
इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पांडेय ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हर संदिग्ध व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील किया कि किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति का आधार कार्ड अवश्य देखें । उसकी गतिविधियों पर नजर रखें । संदिग्ध लगने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।
हुआ यह कि पुलिस की सक्रियता से बिना परिचय पत्र के घूम रहे लोगों के पकड़े जाने पर एक व्यक्ति ने थाना प्रभारी को धन्यवाद दिया। जिस पर उन्होंने कहा कि, “हमें धन्यवाद देने की बजाय हमारी मदद करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आपकी सतर्कता किसी बड़ी घटना को रोक सकती है।” इन दिनों विंध्याचल पुलिस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट पर है और लगातार निगरानी कर रही है।
