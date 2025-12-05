Language
    मीरजापुर में प्रेमिका ने प्रेमी पर जबरन गर्भपात करने का लगाया आरोप, समझौते में हुई शादी

    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:20 PM (IST)

    मीरजापुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती ने प्रेमी पर शादी का वादा करके शारीरिक शोषण और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया। पुलिस की कार्रवाई के बाद ...और पढ़ें

    युवक और युवती आईटीआई कॉलेज में पढ़ते थे और युवक संपत्ति का इकलौता वारिस है, जिसके कारण वह शादी से इनकार कर रहा था।

    जागरण संवाददाता (भावा) मीरजापुर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और जबरन गर्भपात करने का आरोप लगाया और जब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही तो प्रेमी ने मंदिर में शादी कर ली।

    राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती और मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक एक आईटीआई कॉलेज में पढ़ते थे। इसी दौरान युवक की युवती दोनों संपर्क में आए और युवक ने युवती से शादी करने का झांसा देकर उसका दो वर्षों तक शारीरिक शोषण किया और जब वह गर्भवती हो गई तो वह उसका गर्भपात करा दिया।

    इस घटना के बाद युवती लड़के पर शादी करने का दबाव डालने लगी तो वह आनाकानी करने लगा। इस पर लड़की ने राजगढ़ थाने में इसकी शिकायत की पुलिस ने मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने आपस में समझौता किया और प्रेमी और प्रेमिका दोनों की शादी एक मंदिर में करा दिया।

    युवक अपनी अपनी माता पि‍ता का इकलौता संतान है और उसकी अच्छी खासी जमीन जायदाद है इसलिए वह आनाकानी कर रहा था।
    युवक के इस करतूत से विद्यालय प्रशासन और गांव के लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है।
    इस संबंध में थाना अध्यक्ष दयाशंकर ओझा बताया कि युवक युवती के परिजनों ने आपस में समझौता करके दोनों का शादी करा दिया।