मीरजापुर में पानी भरने के दौरान कुएं में गिरने से बुजुर्ग की मौत, इलाके में शोक

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। ड्रमंडग़ंज क्षेत्र के चक भैंसोड़ गांव में मंगलवार सुबह घर के सामने कुएं में गिरने से वृद्ध की मृत्यु हो गई। स्वजन बिना पुलिस को सूचना दिए ही शव का दाह संस्कार कर दिए।चक भैसोड़ गांव निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग राम नाथ सुबह पानी भरने के लिए घर के सामने स्थित कुएं पर गए थे।

पानी भरने के दौरान बुजुर्ग राम नाथ का अचानक पैर फिसल गया और बीस फीट गहरे कुएं में गिर पड़े। जहां पानी में डूबने से वृद्ध की मृत्यु हो गई।सुबह वृद्ध को घर पर नही देख पुत्रवधू सोनकली और पौत्र सुमन घर के आसपास खोजबीन करने लगे। कुछ देर बाद कुएं की जगत पर वृद्ध की लाठी पड़ी देख पुत्रवधू और पौत्र कुएं पर गए और झांककर देखा तो वृद्ध की टोपी कुएं में उतराई हुई थी।

इसके बाद स्वजन को घटना समझते देर नही लगी। पुत्रवधू और पौत्र ने रोते-बिलखते हुए अगल बगल के लोगों से कुएं में रामनाथ के गिरने की आशंका जताई। मौके पर पहुंचे ग्रामीण आनन-फानन में रस्सी और कटिया डालकर कुएं में वृद्ध की तलाश करने लगे। कुछ ही देर में वृद्ध का कुर्ता कटिया में फंस गया। ग्रामीणों ने वृद्ध को किसी तरह कुएं से बाहर निकाला। लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी।