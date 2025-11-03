मीरजापुर में नशे में धुत बेटे ने माँ को मौत के घाट उतारा

जागरण संवाददाता जिगना (मीरजापुर)। जिगना थाना क्षेत्र के राजापुर (बघेडा कला) गांव में बीती रात एक शराबी बेटे ने अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया।

गांव निवासी पलोली उर्फ राम सुरत बिन्द, जो स्व. दुख्खी बिन्द का पुत्र है, रविवार की रात लगभग नौ बजे शराब के नशे में घर पहुंचा और अपनी पत्नी सुनीता तथा अन्य परिवार वालों को गालियां देने लगा। जब छोटे बेटे ने इस पर विरोध किया, तो आरोपी ने मां और बहन को भी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। दोनों भाई वहां से चले गए, लेकिन 70 वर्षीय मां चमेलिया देवी बचाव के लिए पहुंच गईं। आरोपी ने मां को लात-घूसों से पीटते हुए गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गईं।

चीख-पुकार सुनकर बेटे राजेश कुमार बिन्द और राम मूरत बिन्द वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मां अचेतावस्था में जमीन पर पड़ी हैं। दोनों भाइयों ने पास के एक निजी चिकित्सक को दिखाया, लेकिन चिकित्सक ने उन्हें बताया कि मां की मौत हो चुकी है।

पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी युवक पुलिस की भनक लगते ही भाग निकला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी हाउस भेज दिया। बेटे राम मुरत बिन्द की तहरीर पर पुलिस ने राम सुरत उर्फ पलोली (34 वर्ष) के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश में जुट गई।

थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी युवक पलोली उर्फ राम सुरत बिन्द को सोमवार की सुबह लगभग दस बजे मुराजपुर गांव के सामने शिव कंगलेश्वर मंदिर के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।