    मीरजापुर में नशे में धुत बेटे ने माँ को मौत के घाट उतारा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक शराबी बेटे ने अपनी माँ का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी शराब का आदी था और अक्सर अपनी माँ से झगड़ा करता था। पड़ोसियों ने भी मां-बेटे के बीच झगड़े की पुष्टि की है।

    घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया।

    जागरण संवाददाता जिगना (मीरजापुर)। जिगना थाना क्षेत्र के राजापुर (बघेडा कला) गांव में बीती रात एक शराबी बेटे ने अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया।

    गांव निवासी पलोली उर्फ राम सुरत बिन्द, जो स्व. दुख्खी बिन्द का पुत्र है, रविवार की रात लगभग नौ बजे शराब के नशे में घर पहुंचा और अपनी पत्नी सुनीता तथा अन्य परिवार वालों को गालियां देने लगा।

    जब छोटे बेटे ने इस पर विरोध किया, तो आरोपी ने मां और बहन को भी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। दोनों भाई वहां से चले गए, लेकिन 70 वर्षीय मां चमेलिया देवी बचाव के लिए पहुंच गईं। आरोपी ने मां को लात-घूसों से पीटते हुए गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गईं।

    चीख-पुकार सुनकर बेटे राजेश कुमार बिन्द और राम मूरत बिन्द वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मां अचेतावस्था में जमीन पर पड़ी हैं। दोनों भाइयों ने पास के एक निजी चिकित्सक को दिखाया, लेकिन चिकित्सक ने उन्हें बताया कि मां की मौत हो चुकी है।

    पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी युवक पुलिस की भनक लगते ही भाग निकला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी हाउस भेज दिया। बेटे राम मुरत बिन्द की तहरीर पर पुलिस ने राम सुरत उर्फ पलोली (34 वर्ष) के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश में जुट गई।

    थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी युवक पलोली उर्फ राम सुरत बिन्द को सोमवार की सुबह लगभग दस बजे मुराजपुर गांव के सामने शिव कंगलेश्वर मंदिर के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।

    ग्राम प्रधान विजय शंकर बिन्द ने बताया कि आरोपी युवक गांव के आस-पास फुल्की के खोमचों पर मजदूरी का काम करता था और उसे शराब पीने की लत थी। वह वर्षों से शराब का सेवन कर रहा था और अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा शराब पर खर्च कर देता था। मृतका तीन बेटों और चार बेटियों की मां बताई गई हैं।