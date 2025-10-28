Language
    मीरजापुर में 'Operation Sindoor' थीम पर सजेगी चुनार की देव दीपावली, 21 हजार दीपों जगमग होगा घाट

    By Gurupreet Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    मीरजापुर के चुनार में इस बार देव दीपावली 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर मनाई जाएगी। गंगा घाट को 21 हजार दीपों से सजाया जाएगा, जिससे पूरा क्षेत्र जगमगा उठेगा। इस आयोजन में नारी शक्ति और मातृभूमि के सम्मान को दर्शाया जाएगा। घाटों की सफाई और रंगाई-पुताई का कार्य चल रहा है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

    ‘आपरेशन सिंदूर’ थीम पर सजेगी चुनार की देव दीपावली।

    जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। योगीराज भर्तृहरि की तपोभूमि चुनार में देव दीपावली अब केवल एक पर्व नहीं, बल्कि नगर की उत्सवधर्मिता का प्रतीक बन चुकी है। चुनार क्लब के युवाओं की पहल से प्रारंभ हुआ यह आयोजन आज काशी की देव दीपावली का लघु रूप बन चुका है। चुनार की यह सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा अब लोक उल्लास और भक्ति का विराट रूप ले चुकी है।

    कार्तिक पूर्णिमा की सांध्य बेला में देश की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों को नमन करने के उद्देश्य से इस बार की थीम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रखी गई है, साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान को भी केंद्र में रखा जाएगा। काशी की तर्ज पर चुनार की देव दीपावली अब केवल घाटों की सजावट नहीं, बल्कि यहां के युवाओं की ऊर्जा, समर्पण और सांस्कृतिक चेतना की ज्योति बन चुकी है।

    चुनार क्लब के संयोजन में पांच नवंबर को बालूघाट स्थित साहित्य संत धाम (किला छोर) पर 21 हजार दीपों से घाट को आलोकित करने की तैयारी जोरों पर है। मंगलवार को घाट पर साफ सफाई, समतलीकरण के साथ चूना पेंटिंग का काम भी करवाया गया। घाट पर एक भव्य मंच तैयार कराया जा रहा है। नगर के नागरिक भी मां गंगा की आरती के दौरान हजारों दीपदान करेंगे।

    क्लब के संयोजक इं. सर्वेश सिंह ने बताया कि घाट पर भारतीय सेना को समर्पित भव्य रंगोली बनाई जाएगी, जिसके साथ ‘स्वास्तिक’, ‘ओम’ और अन्य शुभ आकृतियों के बीच दीपों की आभा से राष्ट्रभक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम साकार करने की योजना पर काम किया जा रहा है।

    इस पावन अवसर की तैयारी में सहयोगी संस्था मौजी जियरा एसोसिएशन के साथ क्लब के स्वयंसेवी आनंद, चंद्रकेश, देवेश चक्रवाल, सुरेश प्रजापति, गोलू, ऋतुराज सिंह, वीर सिंह पटेल, समर्थ सिंह पटेल, प्रदीप जायसवाल, बंटी, पिंटू गुप्ता आदि युवा जुटे हुए हैं।