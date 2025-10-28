मीरजापुर में 'Operation Sindoor' थीम पर सजेगी चुनार की देव दीपावली, 21 हजार दीपों जगमग होगा घाट

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। योगीराज भर्तृहरि की तपोभूमि चुनार में देव दीपावली अब केवल एक पर्व नहीं, बल्कि नगर की उत्सवधर्मिता का प्रतीक बन चुकी है। चुनार क्लब के युवाओं की पहल से प्रारंभ हुआ यह आयोजन आज काशी की देव दीपावली का लघु रूप बन चुका है। चुनार की यह सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा अब लोक उल्लास और भक्ति का विराट रूप ले चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्तिक पूर्णिमा की सांध्य बेला में देश की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों को नमन करने के उद्देश्य से इस बार की थीम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रखी गई है, साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान को भी केंद्र में रखा जाएगा। काशी की तर्ज पर चुनार की देव दीपावली अब केवल घाटों की सजावट नहीं, बल्कि यहां के युवाओं की ऊर्जा, समर्पण और सांस्कृतिक चेतना की ज्योति बन चुकी है।

चुनार क्लब के संयोजन में पांच नवंबर को बालूघाट स्थित साहित्य संत धाम (किला छोर) पर 21 हजार दीपों से घाट को आलोकित करने की तैयारी जोरों पर है। मंगलवार को घाट पर साफ सफाई, समतलीकरण के साथ चूना पेंटिंग का काम भी करवाया गया। घाट पर एक भव्य मंच तैयार कराया जा रहा है। नगर के नागरिक भी मां गंगा की आरती के दौरान हजारों दीपदान करेंगे।

क्लब के संयोजक इं. सर्वेश सिंह ने बताया कि घाट पर भारतीय सेना को समर्पित भव्य रंगोली बनाई जाएगी, जिसके साथ ‘स्वास्तिक’, ‘ओम’ और अन्य शुभ आकृतियों के बीच दीपों की आभा से राष्ट्रभक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम साकार करने की योजना पर काम किया जा रहा है।