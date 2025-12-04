Language
    मीरजापुर में प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सीरप की बिक्री, चार दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:08 PM (IST)

    मीरजापुर में प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सीरप बेचने के आरोप में औषधि विभाग ने चार दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सूचना मिलने पर टीम ने छापेमारी ...और पढ़ें

    कोडीनयुक्त कफ सीरप का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बिना पर्ची के बेचना गैरकानूनी है।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कोडीनयुक्त कफ सीरप को लेकर जांच की जा रही है। प्रतिबंधित कफ सीरप की खरीद-बिक्री करने और संबंधी कागजात नहीं दिखाने पर औषधि निरीक्षक जनपद के चार दवा दुकानदारों पर एफआइआर दर्ज कराया है। उन्होंने थाना जमालपुर में एक व अदलहाट में तीन दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    इन दुकानदारों ने लगभग 2,01,000 शीशी प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की है और मौके पर दवा की दुकानें बंद मिली। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक संतोष कुमार पटेल ने बताया कि दवा की दुकानों के निरीक्षण के दौरान चार फर्माें के द्वारा कोडीनयुक्त कफ सीरप औषधि के क्रय-विक्रय का कागजात नहीं दिखाया था। गुरुवार को ड्रग इंस्पेक्टर व संबंधित थानाध्यक्ष ने दुकान की जांच की तो दुकान मौके पर बंद मिली और मोबाइल फोन भी स्वीच आफ रहा।

    नरायनपुर क्षेत्र में संचालित अक्षत यादव मेसर्स एके डिस्ट्रीब्यूर्स सिकरा बरईपुर अकबरपुर, शिवम द्विवेदी मेसर्स सनराइज ट्रेडर्स जमालुपर बरईपुर, अजित यादव निहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स खुर्द अचितपुर और कृष्ण कुमार यादव मेसर्स सिटी मेडिसेल्स हरिहरपुर मठना जमालपुर पर कार्रवाई किया गया है।

    संबंधित के खिलाफ एनडीपीएस व औषधि प्रशासन सामग्री अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराया। औषधि निरीक्षक ने कहा कि कोडीनयुक्त कफ सीरप औषधि बेचने व भंडारण की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है।

    संबंधित फर्मों के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 विनिमय 1945 के तहत सहायक आयुक्त औषधि विंध्याचल मंडल के द्वारा औषधि लाइसेंस का निरस्तीकरण कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक थाना अदलहाट अजय कुमार सेठ ने बताया कि तीन दवा दुकानदारों पर एफआइआर दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष जमालपुर अमित कुमार ने बताया कि संबंधित एफआइआर किया गया है।

    - अदलहाट थाना क्षेत्र के सिकरा बरईपुर के अक्षत यादव फर्म एके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोडिनयुक्त औषधि न्यू पेंसिडिल कफ सीरप 100 एमएल की 36000 दवा खरीद करके बिक्री किया है। निरीक्षण के दौरान मौके पर दवा की दुकान बंद मिली।

    - अदलहाट थाना क्षेत्र के शिवम द्विवेदी फर्म सनराइज ट्रेडर्स जमालपुर बरईपुर नरायनपुर ने 82000 सीरप और 60000 बोतल इसकफ सीरप 100 एमएल सहित कुल 142000 हजार सीरप की बिक्री कर दिया है। जांच के दौरान दुकान बंद मिली।

    - अजीत यादव फर्म निहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स मीरजापुर खुर्द अचितपुर नरायनपुर थाना अदलहाट ने कोडिनयुक्त औषधि न्यू पेंसिडिया कफ सीरप 100 एमएल की कुल 23 हजार सीसी दवाओं की बिक्री कर दिया है। निरीक्षण के दौरान दुकान बंद मिली।