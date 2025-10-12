चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण का खेल, मीरजापुर पुलिस हिरासत में पांच आरोपित

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। लालगंज क्षेत्र के बसही गांव में चंगाई सभा (प्रार्थना सभा) की आड़ में मतांतरण का खेल चार वर्षों से किया जा रहा है। पुलिस, पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसमें लालगंज के बनकट में इसाई मिशनरी द्वारा संचालित एक विद्यालय के शिक्षक भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बसही गांव में चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण का खेल, पांच आरोपित हिरासत में चंगाई सभा (इसाई प्रार्थना सभा) का आयोजन किए जाने की जानकारी मिलते ही हिन्दू संगठनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने पर घर के अंदर पास्टर सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद माइक । पुलिस को देखते ही कुछ महिलाएं वहां से भाग निकलीं।

लालगंज के बनकट में इसाई मिशनरी द्वारा संचालित एक विद्यालय के शिक्षक भी हैं शामिल प्रार्थना सभा में आए हुए लोगों को मिशनरी द्वारा बताया गया कि चंगाई सभा (प्रार्थना) करने से रोग और भूत प्रेत की समस्याएं दूर हो जाती हैं। लोगों को प्रलोभन और डर दिखाकर सामुहिक रूप से मतांतरण कराया जाता है। बसही कला के ग्राम प्रधान रहीस अहमद से बातचीत में बताया की विगत चार सालों से यहां पर प्रार्थना सभा का आयोजन चल रहा है।