    चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण का खेल, मीरजापुर पुलिस हिरासत में पांच आरोपित

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    मीरजापुर के लालगंज में चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक मिशनरी स्कूल के शिक्षक भी शामिल हैं। आरोप है कि लोगों को प्रलोभन और डर दिखाकर मतांतरण कराया जा रहा था। हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और मामले की जांच कर रही है। यह सभा पिछले चार सालों से चल रही थी।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। लालगंज क्षेत्र के बसही गांव में चंगाई सभा (प्रार्थना सभा) की आड़ में मतांतरण का खेल चार वर्षों से किया जा रहा है। पुलिस, पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसमें लालगंज के बनकट में इसाई मिशनरी द्वारा संचालित एक विद्यालय के शिक्षक भी शामिल हैं।

    चंगाई सभा (इसाई प्रार्थना सभा) का आयोजन किए जाने की जानकारी मिलते ही हिन्दू संगठनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने पर घर के अंदर पास्टर सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद माइक । पुलिस को देखते ही कुछ महिलाएं वहां से भाग निकलीं।

     

    प्रार्थना सभा में आए हुए लोगों को मिशनरी द्वारा बताया गया कि चंगाई सभा (प्रार्थना) करने से रोग और भूत प्रेत की समस्याएं दूर हो जाती हैं। लोगों को प्रलोभन और डर दिखाकर सामुहिक रूप से मतांतरण कराया जाता है। बसही कला के ग्राम प्रधान रहीस अहमद से बातचीत में बताया की विगत चार सालों से यहां पर प्रार्थना सभा का आयोजन चल रहा है।

    इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि बसही में मतांतरण के लिए किए गए चंगाई सभा से लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।