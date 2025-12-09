Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरजापुर में युवती पर ब्लेड से हमला करने वाले युवक का शव गंगा में मिला, तनाव की स्थिति

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:59 PM (IST)

    मीरजापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में युवती पर हमला करने वाले युवक सैफ का शव गंगा नदी में मिला। पांच दिसंबर को सैफ ने युवती पर मतांतरण के बाद निकाह न क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शव शहर कोतवाली के रामबाग स्थित रैदानी कॉलोनी के निकट पाया गया।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज की निवासी युवती पर जानलेवा हमला करने वाले युवक सैफ का शव पांचवें दिन गंगा नदी में उतराया हुआ मिला। यह शव शहर कोतवाली के रामबाग स्थित रैदानी कॉलोनी के निकट पाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को बाहर निकालकर मर्चरी हाउस भेज दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके चलते एएसपी नगर नितेश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।

    पांच दिसंबर को, रामबाग कुरैश नगर मोहल्ले के निवासी अब्दुल उर्फ सैफ ने गणेशगंज की युवती पर मत्तांतरण के बाद निकाह न करने पर जानलेवा हमला किया था। युवक ने ब्लेड से युवती का गला रेत दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

    इस घटना के बाद से शहर में चार दिनों तक बवाल मचा रहा। लोग धरना प्रदर्शन करते हुए सड़कों को जाम कर रहे थे। पुलिस ने तीन दिन के भीतर युवक को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसी बीच मंगलवार को उसका शव नगर के महर्षि दयानंद बालिका इंटर कालेज के पास गंगा में उतराया हुआ मिला।

    घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हालांकि, पुलिस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश और चिंता का माहौल है। पुलिस ने तनाव को देखते हुए शहर के दस थानों की फोर्स को पोस्टमार्टम हाउस और अन्य स्थानों पर तैनात किया है।

    इस घटना ने न केवल स्थानीय निवासियों को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे शहर में सुरक्षा की चिंता भी बढ़ा दी है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वे मामले की गंभीरता से जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

    सैफ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कई बार सड़कों को जाम किया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। स्थानीय नेताओं ने भी इस मामले में अपनी आवाज उठाई है और न्याय की मांग की है। इस घटना ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर किया है और यह आवश्यक हो गया है कि प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाए।

    इस घटना के बाद से शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। पुलिस ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। मीरजापुर में घटित यह घटना न केवल एक अपराध है, बल्कि यह समाज के लिए एक चेतावनी भी है।