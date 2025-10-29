Language
    मीरजापुर में टैंकर व आटो की टक्कर, कानपुर की आठ खिलाड़ी घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:02 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में एक टैंकर और ऑटो की टक्कर में कानपुर की आठ महिला खिलाड़ी घायल हो गईं। दुर्घटना एक व्यस्त चौराहे पर हुई, जिसमें ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायल खिलाड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के जसोवर मोड़ के पास मंगलवार की देर शाम आटो रिक्शा और खाली गैस टैंकर में टक्कर हो गई। इस हादसे में जसोवर स्थित स्टेडियम में कबड्डी खेलने जा रहीं कानपुर की आठ छात्राएं घायल हो गईं। इनमें चार की हालत गंभीर है।

    घायलों को मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर में लाया गया, जहां तीन की हालत गंभीर होने पर वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। कानपुर शहर से 14 छात्राएं कोच के साथ कबड्डी खेलने देहात कोतवाली के जसोवर स्टेडियम जा रहीं थीं। वहां बुधवार को प्रतियोगिता आयोजित थी।

    दो आटो में सात-सात छात्राएं बैठीं थीं। जैसे ही एक आटो जसोवर मोड़ के पास पहुंचा तभी सामने से आ रहे टैंकर ने आटो में टक्कर मार दी। आटो में सवार सात छात्राएं व कोच घायल हो गए।

    घायलों में 15 वर्षीया समृद्धि, 18 वर्षीया निधि, 18 वर्षीया कंचन, 19 वर्षीया गौरी, 20 वर्षीया निहारिका, 20 वर्षीया राधिका, वैष्णवी, शिवानी व कोच 25 वर्षीय अभिषेक दूबे को मेडिकल कालेज के अस्पताल भेजा गया, जहां वैष्णवी, निहारिका, शिवानी व समृद्धि की हालत गंभीर बताई गई है।