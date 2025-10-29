मीरजापुर में टैंकर व आटो की टक्कर, कानपुर की आठ खिलाड़ी घायल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के जसोवर मोड़ के पास मंगलवार की देर शाम आटो रिक्शा और खाली गैस टैंकर में टक्कर हो गई। इस हादसे में जसोवर स्थित स्टेडियम में कबड्डी खेलने जा रहीं कानपुर की आठ छात्राएं घायल हो गईं। इनमें चार की हालत गंभीर है।

घायलों को मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर में लाया गया, जहां तीन की हालत गंभीर होने पर वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। कानपुर शहर से 14 छात्राएं कोच के साथ कबड्डी खेलने देहात कोतवाली के जसोवर स्टेडियम जा रहीं थीं। वहां बुधवार को प्रतियोगिता आयोजित थी।