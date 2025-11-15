STF वाराणसी व देहात पुलिस ने कार से बरामद किया 70 किलो गांजा, एक आरोपी गिरफ्तार
मीरजापुर में एसटीएफ वाराणसी और देहात कोतवाली की संयुक्त टीम ने एक कार से लगभग 70 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह उड़ीसा से गांजा लाकर अंबेडकर नगर में एक व्यक्ति को देता था, जिसके लिए उसे 20 हजार रुपये मिलते थे।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। एसटीएफ वाराणसी व देहात कोतवाली की संयुक्त टीम ने देहात कोतवाली के करनपुर समोगरा अंडरपास के पास शुक्रवार की रात दस बजे कार में छिपाकर ले जा रहे लगभग 70 किलो गांजा को बरामद किया। मौके से एक आरोपित पकड़ा गया है।
जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह उड़ीसा से गांजा लाकर अंबेडकर नगर जनपद में एक व्यक्ति के यहां पहुंचता है।
एसटीएफ लखनऊ (स्पेशल स्टाक फोर्स ) के अपर पुलिस अधीक्षक सत्यसेन यादव को सूचना मिली थी एक कार में कुछ लोग गांजा छिपाकर ले जा रहे है। कार सवार मीरजापुर के रास्ते से होकर गुजरने वाले हैं। जानकारी पर सीओ सदर अमर बहादुर मीरजापुर के नेतृत्व में एसटीएफ वाराणसी के निरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह यादव, मुख्य आरक्षी प्रभात कुमार, विजेंद्र नाथ राय, व बरकछा चौकी इंचाई विनोद कुमार सिंह के साथ संयुक्त रूप से छानबीन करने लगे।
करनपुर समोगरा अंडरपास के पास हुंडई वरना कार शुक्रवार की रात आते हुए दिखाई दी। जिसे रोककर तलाश ली गई तो इंजन के पास छिपाए गए 69 किलो 512 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके से अंबेडकर नगर जनपद स्थित थाना जलालपुर क्षेत्र के जयनापुर गांव के रहने वाले रजनीश द्विवेदी को पकड़ा गया।
जिसे पूछताछ में बताया गया कि यह कार संदीप वर्मा निवासी जयनापुर सिंकदरपुर थाना समनपुर जनपद अंबेडकर नगर की है। जो गांजा लाने के लिए अपना वाहन व रुपये देकर भेजता है। इसके लिए मुझे प्रति चक्कर 20 हजार रुपये देते है। यह गांजा राकेश वर्मा निवासी मसड़ा बाजार थना बसखारी जनपद अंबेडकर नगर को देना था।
