अगर SIR Form भरकर बीएलओ को वापस नहीं दिया तो क्या होगा? ये रहा वोटर लिस्ट में नया नाम शामिल कराने का तरीका

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत 3,47,251 मतदाताओं का फार्म अभी तक जमा नहीं हुआ है। इस दौरान 53229 मतदाता मीरजापुर में मृतक मिले हैं। वहीं 160106 मतदाताओं को शिफ्ट हुए हैं। वर्तमान में 32566 मतदाताओं का नाम किसी दूसरी जगह इनरोल्ड अर्थात दर्ज मिला हैं। जनपद भर में लगभग 99108 मतदाता चिंहिंत नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही 2242 मतदाताओं का फार्म अन्य कारणों से जमा नहीं हुआ है। इसके कारण सूची से नाम कट सकता है।



जनपद में पांच विधानसभा छानबे 395, मीरजापुर 396, मझवां 397, चुनार 398 व मड़िहान 399 हैं। इन विधानसभाओं के 2143 बूथों पर 19,10,300 मतदाता हैं। इसमें से 15,63,048 अर्थात 81.82 प्रतिशत मतदाताओं का एसआइआर फार्म डिजिटाइज्ड कराया जा चुका है। लगभग 3,47,251 लोगों का फार्म अभी तक जमा नहीं हुआ है।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को 15 दिन बढ़ाया गया है। इसके बाद मतदाता 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा कर सकेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि 26 दिसंबर तक गणना अवधि चलेगी। गणना प्रपत्र जमा होंगे। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा। दावे व आपत्तियां 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी। नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय व दावों-आपत्ति का निस्तारण 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक होगा।



मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए करें आनलाइन आवेदन



उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके व्यक्ति आनलाइन फार्म छह भरकर जमा कर सकते हैं। साथ ही आफलाइन नाम दर्ज कराने के लिए फार्म छह भरकर अपने बूथ के बीएलओ के पास भी जमा कर सकते हैं। एसआइआर के तहत जारी होने वाली मतदाता सूची में नये आवेदकों का नाम शामिल होगा।



पंचायत चुनाव : जिले में 67384 संदिग्ध मतदाताओं का सूची से हटा नाम



त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया के तहत संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नामों की जांच की गई। जनपद में 294323 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं में से 67384 का नाम सूची से हटाया गया। जांच के दौरान 226975 मतदाता सही मिले हैं।